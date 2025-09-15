Forward Media Türkiye, United UP İsmiyle Yola Devam Ediyor

2020’den bu yana Forward Media Türkiye adıyla faaliyet gösteren ajans, 15 Eylül 2025 itibarıyla köklerine dönerek United UP markasıyla sektördeki yolculuğunu sürdürecek.

Türkiye’nin önde gelen dijital medya ve performans ajanslarından Forward Media Türkiye, marka kimliğinde stratejik bir dönüşüme giderek United UP ismini benimsiyor.

2010’lu yıllardan beri önemli başarılara imza atan ajans, 2020 yılında global yapılanma doğrultusunda ismini Forward Media Türkiye olarak değiştirmişti. Bugün ise, halka açık ilk ve tek yerli iletişim grubu olan PC İletişim Medya’nın bir parçası olarak köklü geçmişine ve yarattığı kültürel bağlara sahip çıkarak United UP kimliğiyle yoluna devam etme kararı aldı.