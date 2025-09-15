onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Forward Media Türkiye, United UP İsmiyle Yola Devam Ediyor

Forward Media Türkiye, United UP İsmiyle Yola Devam Ediyor

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
15.09.2025 - 11:02

2020’den bu yana Forward Media Türkiye adıyla faaliyet gösteren ajans, 15 Eylül 2025 itibarıyla köklerine dönerek United UP markasıyla sektördeki yolculuğunu sürdürecek.

Türkiye’nin önde gelen dijital medya ve performans ajanslarından Forward Media Türkiye, marka kimliğinde stratejik bir dönüşüme giderek United UP ismini benimsiyor.

2010’lu yıllardan beri önemli başarılara imza atan ajans, 2020 yılında global yapılanma doğrultusunda ismini Forward Media Türkiye olarak değiştirmişti. Bugün ise, halka açık ilk ve tek yerli iletişim grubu olan PC İletişim Medya’nın bir parçası olarak köklü geçmişine ve yarattığı kültürel bağlara sahip çıkarak United UP kimliğiyle yoluna devam etme kararı aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Köklerimize dönüyoruz, daha güçlü bir vizyonla”

“Köklerimize dönüyoruz, daha güçlü bir vizyonla”

Ajansın üst yönetimi, bu isim değişikliğinin sadece bir marka güncellemesi olmadığının, aynı zamanda ajansın geleceğe yönelik vizyonunu da yansıttığının altını çiziyor: “2020’den bu yana Forward Media Türkiye adıyla yaratıcılık ve birlikte başarma kültürümüzle önemli projelere imza attık. Bugün yeniden özümüze dönerek köklerimizden besleneceğimiz United UP ismiyle yolumuza devam ederken, geçmiş deneyimimizi geleceğin vizyonuyla buluşturmayı hedefliyoruz.” 

Özetle; United UP, dijital medya, performans pazarlaması, programatik satın alma, veri analitiği ve teknoloji entegrasyonu alanlarındaki uzmanlığını, yaratıcılık ve inovasyonla birleştirerek sektöre değer katmayı sürdürecek.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın