onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Favori Yemeğini Seç, Bu Kışı Nasıl Atlatacağını Söyleyelim!

etiket Favori Yemeğini Seç, Bu Kışı Nasıl Atlatacağını Söyleyelim!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
23.12.2025 - 18:01

Kış mevsimi kimimizi battaniye altına, kimimizi mutfağa, kimimizi de iç dünyasına çekiyor. Soğuk havalar sadece üşütmüyor zira ruh halini, alışkanlıkları ve hayata yaklaşım biçimini de ele veriyor. Seçeceğin yemekler, tatlar ve küçük tercihler üzerinden bu kışı nasıl geçireceğini anlatacağız sana. Hazırsan mutfaktan başlayıp ruh haline kadar uzanan keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz! Haydi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kış denince aklına ilk gelen ana yemek hangisi?

2. Soğuk bir günde çorba seçimin hangisi olur?

3. Haydi favori ekmeğini seç bakalım!

4. Peki kış akşamlarındaki favori atıştırmalığın bunlardan hangisi olur?

5. Söz konusu fast food olduğunda bunlardan hangisi sana göre?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kışın dışarıda yemeyi en sevdiğin şey hangisi?

7. Gelelim tatlıya! Bunlardan hangisi?

8. Son olarak, mutfağında en çok kullandığın baharatı seçer misin?

Bu kışı sıcacık bir düzen ve güvenle atlatıyorsun!

Sen kışı belirsizlikten ziyade düzenle karşılıyorsun. Ev yemekleri, tanıdık tatlar ve belli bir rutin sana güçlü bir güven alanı yaratıyor. Bu kış büyük sürprizlerden çok, sağlam alışkanlıklarla ilerliyorsun. Hayatında kontrol edebildiğin alanları güçlendirdikçe daha sakin hissediyorsun. Bu yaklaşım seni yormuyor, aksine toparlıyor. Kış senin için bilinçli bir güç toplama süreci!

Bu kışı keyif, sosyallik ve küçük kaçamaklarla atlatıyorsun!

Sen kışı biraz dağınık ama oldukça keyifli yaşayanlardansın. Yemek senin için sadece karın doyurmaktan ziyade paylaşmak, sohbet etmek ve anı biriktirmek demek. Bu dönemde sofraların uzuyor, evin daha sık doluyor. Zaman zaman iniş çıkışlar yaşasan da bunu lezzetle ve kahkahayla dengeliyorsun. Kış seni içine kapatmıyor, hayata karıştırıyor. Doğru dengeyi kurduğunda bu tempo sana iyi geliyor.

Bu kışı pratik çözümlerle ve kendine alan açarak atlatıyorsun!

Sen kışa duygusal anlamlar yüklemektense işlevsel bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun. Daha az yorulmak, daha hızlı toparlanmak ve kendine vakit ayırmak önceliğin. Bu yüzden hem mutfakta hem hayatta pratik çözümleri seçiyorsun. Kış senin için sadeleşme dönemi gibi çalışıyor. Gereksiz yükleri bırakıp gerçekten ihtiyacın olana odaklanıyorsun. Bu tavır seni hafifletiyor ve zihnini rahatlatıyor.

Bu kışı denge, hafiflik ve iç huzurla atlatıyorsun!

Sen bu kışı bedeninle ve ruhunla uyum içinde geçirmeyi seçiyorsun. Ne kendini kısıtlıyorsun ne de aşırıya kaçıyorsun. Dengeli tercihler, sakin ortamlar ve ölçülü alışkanlıklar senin temel dayanağın. Bu kış iç sesini daha fazla dinliyorsun. Yavaşlamak seni geri çekmiyor, aksine güçlendiriyor. Kışı bir arınma ve toparlanma süreci gibi yaşıyorsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın