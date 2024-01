Fair Play Nedir? Bu Kavram Neden Bu Kadar Önemli?

Fair Play Komisyonu, temelde Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Fair Play çalışmalarını Türkiye’de yürütmek, spor alanlarında ve toplumda Fair Play olgusunu yaymak ve geliştirmek için 1981 yılında kurulmuştur. Özel bir amblemi vardır. Ana gücünü Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden alan komisyon tüm çalışmalarını Olimpiyat Komitesi adına yapmaktadır. Fair Play Komisyonu’nun ana hedefi Fair Play sözünü, ruhunu Türkiye’nin en ücra köşesine kadar duyurmak, toplumsal ve sportif alanda Türk halkını Fair Play’e özendirmek ve topluma Fair Play’i yaşam biçimi olarak kabul ettirmektir. Komisyon her davranışı, her kariyeri ve her yayını Fair Play süzgecinden geçirerek değerlendirmeyi prensip olarak kabul etmiştir. Bu hedeflerini gerçekleştirmek, Fair Play’in en iyi şekilde anlatılması ve algılanmasında güçlü stratejilerin ve iletişim modellerinin ortaya koyulması gerekmektedir.

Türkiye Fair Play Komisyonu ilk olarak toplum kuruluşlarını hedef seçmektedir. Bunlar arasında ilköğretim, lise ve üniversiteler, spor kuruluşları, ordu ve sivil toplum örgütleri gelmektedir. Bu kuruluşlara ve topluma Fair Play’i anlatırken yöntem ve iletişim modeli olarak Fair Play yayınları (kitap, broşür gibi), sportif ve toplumsal Fair Play ödülleri, Uluslararası Fair Play Karikatür Yarışması, Üniversiteler Fair Play Kervanı, yaklaşık 70 üniversitede etkinlik düzenlenmiş, konferanslar verilmiştir. Uluslararası Dünya Fair Play Fotoğraf yarışması, Fair Play Kısa Film yarışması ve konferanslar, seminerler, toplantılar, TV ve Radyo yayınlarına katılım, internet sayfası ve kurumlarla ortak işbirliği protokolleri yapılmaktadır.

Fair Play bilinci okullarda yaygınlaştı

Yapılan çalışmalar ve programlar ile komisyon olarak daha geniş kitlelere ulaşmayı başardık. Bu sayede Fair Play bilincinin özellikle okullarda daha iyi anlaşılmasını sağladık. Ayrıca özellikle altyapılarda, genç takımlarda Fair Play örneklerinin arttığını da gözlemlemekteyim.