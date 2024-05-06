Eylem Tok - Demirören İddiaları Gündemde: Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut’tan Açıklama
Eylem Tok - Demirören İddiaları Gündemde: Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut’tan Açıklama
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Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur C.’nin karıştığı ve Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olduğu kazanın haber olmaması için Demirören Ailesi’nin devreye girdiği iddia edildi.
Sosyal medyaya sızan bir telefon görüşmesinde, Revna Demirören’in şoförü olduğunu söyleyen İlker isimli kişi, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Rojda Altıntaş’ı arıyor ve Timur C.’nin Yıldırım Demirören’in en küçük oğlu ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyerek kazanın haber olmamasını istiyor.
DHA muhabiri Altıntaş sosyal medyada yaptığı açıklamada olayı doğruladı ve “Yayın kuruluşunun patronajı tarafından baskıya maruz kaldım” dedi. Altıntaş ses ve görüntü kayıtlarını da kendisinin paylaştığını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak Demirören Grubu adına Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut’tan açıklama geldi.
Celal Korkut yaptığı açıklamada “Meslektaşım Rojda Altıntaş’ın kayda aldığı telefon görüşmelerinde tam olarak ne yaşadığını ve eğer varsa baskıyı benimle açıkça paylaşmasını beklerdim. Bir meslek büyüğü olarak kendisine ulaşamadığım için buradan sesleniyorum. Bir an önce iş başı yapıp kaldığı yerden görevine devam etmesini bekliyorum” dedi.
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