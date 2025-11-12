onedio
Evren Ne Olacak? Bahar Dizisinde Harun'un Bahar'a Aşkını İlan Etmesi Ortalığı Karıştırdı!

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.11.2025 - 09:49

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, üçüncü sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Her ne kadar bir miktar güç kaybetmiş olsa da salı akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer almayı başarıyor. Dizide dur durak bilmeyen olayların sürmesinin yanı sıra, dün akşamki bölümde herkesi şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Harun'un Bahar'a aşkını itiraf etmesi ortalığı karıştırdı!

Bahar'da olayların ardı arkası kesilmezken, dün hem beklediğimiz hem bizi şaşkına çeviren gelişmeler yaşandı.

Tüm olayları bir kenara bırakırsak Harun'un Bahar'a aşk itirafı herkesi şaşırttı. Ama bu konu burada bitmedi! İkisini aynı yatakta görünce asıl şok yaşandı!

Buyurun bu sahneyi sizler için paylaşalım:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
