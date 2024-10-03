Evini Sıcacık Bir Yuvaya Dönüştürmek İçin 10 Dekorasyon Önerisi

Duvarlardan mobilyalara kadar her şeyde sıcak tonlar tercih ederek evinizi daha canlı hale getirebilirsiniz. Toprak tonları, bej, kahve ve hardal sarısı gibi renkler, evinizde sıcacık bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olur. Ayrıca kırlent, mum, kitaplık gibi detaylarda daha cesur renkler kullanarak canlılığı artırabilirsiniz!