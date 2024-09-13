Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evin Senin Hakkında Ne Söylüyor?

etiket Evin Senin Hakkında Ne Söylüyor?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 10:16

Evlerimiz karakterlerimiz hakkında çok şey söyler. Bakalım senin evin senin hakkında ne söylüyormuş. Testi çöz, cevabını al!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Çamaşır yıkama sıklığını öğrenelim. Evinde çamaşır makinesi ne sıklıkla çalışır?

2. Genellikle evine gelenlerin ilk tepkisi ne olur?

3. Tuvalet-banyo temizliğini ne kadar sürede bir yapıyorsun?

4. Ani bir misafir geliyor. Ne yaparsın?

5. Peki ya evdeki çöpleri ne sıklıkla atıyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Düzenli olarak toz alır mısın?

7. Biraz mide ekşiten bir soruyla bitirelim… Buzdolabındaki en eski yiyecek ne kadar süredir orada?

Sen gerçek bir hijyen kralısın!

Evin hakkında verdiğin cevaplara göre sen gerçekten de evinin temizliğine çok önem veriyorsun. Halılarından mutfak tezgahına kadar her yer her zaman tertemiz. Ama sen bunu bir zorundalık olarak değil, tamamen kendi isteğin için yapıyorsun. Çünkü her şeyin tertemiz görünmesi, evinin güzel kokması sana mutluluk veriyor. Senin bu düzenin bizim de sana hayran olmamızı sağladı!

Senin için aşırılıklara yer yok!

Sen evin söz konusu olduğunda aşırı dağınıklığa hiç gelemiyorsun. Hangi oda olursa olsun hemen dağınıklığı toparlıyor, evini yaşanabilir bir hale getiriyorsun. Ancak bu demek değil ki tüm vaktiniz temizliğe ayırıyorsun. Sen kesinlikle aşırı temizlik yapmayı sevmeyen ve hatta gerekli görmeyen birisin. Senin için rutine oturtulmuş bir günlük temizlik ile ayda bir yapılan detaylı temizlik gayet yeterli oluyor.

Temizlik denince sana bir haller oluyor…

İtiraf edelim, sen temizlik yapmayı pek de sevmeyen birisin. O yüzden robot süpürge, hem silip hem de süpüren dikey süpürge, hava temizleme aleti… Ev temizliği konusunda ne kadar teknoloji varsa hepsinin yardımını alıyorsun. Bu konuda oldukça pratik zekalısın diyebiliriz. Tabii bunları biraz daha düzenli yapman gerekiyor. Hem böylece ani misafir baskınlarında çok daha rahat olabilirsin, bizden söylemesi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın