Evin Senin Hakkında Ne Söylüyor?
Evin Senin Hakkında Ne Söylüyor?
Evlerimiz karakterlerimiz hakkında çok şey söyler. Bakalım senin evin senin hakkında ne söylüyormuş. Testi çöz, cevabını al!
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1. Çamaşır yıkama sıklığını öğrenelim. Evinde çamaşır makinesi ne sıklıkla çalışır?
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2. Genellikle evine gelenlerin ilk tepkisi ne olur?
3. Tuvalet-banyo temizliğini ne kadar sürede bir yapıyorsun?
4. Ani bir misafir geliyor. Ne yaparsın?
5. Peki ya evdeki çöpleri ne sıklıkla atıyorsun?
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