Evin Senin Hakkında Ne Söylüyor?

Evin hakkında verdiğin cevaplara göre sen gerçekten de evinin temizliğine çok önem veriyorsun. Halılarından mutfak tezgahına kadar her yer her zaman tertemiz. Ama sen bunu bir zorundalık olarak değil, tamamen kendi isteğin için yapıyorsun. Çünkü her şeyin tertemiz görünmesi, evinin güzel kokması sana mutluluk veriyor. Senin bu düzenin bizim de sana hayran olmamızı sağladı!