“Fatih Terim, Süper Lig Takımlarından Adana Demirspor’u Satın Alacak” İddiası
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“Fatih Terim, Süper Lig Takımlarından Adana Demirspor’u Satın Alacak” İddiası
Son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos’u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Onnik Azinyan, Fatih Terim’in futbola başladığı kulüp olan Adana Demirspor’u satın alacağını iddia etti.
İşte detaylar…
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Yunan Ligi takımlarından Panathinaikos ile macerası kısa süren teknik direktör Fatih Terim’le ilgili sürpriz bir iddia gündemde.
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Gazeteci Onnik Azinyan’ın iddiasına göre; Fatih Terim, ekonomik sıkıntılar yaşayan Süper Lig'in son sırasındaki Adana Demirspor'u satın almayı planlıyor.
Gazeteci Onnik Azinyan haberini şu sözlerle anlattı:
Adana Demirspor, Fatih Terim futbola başladığı kulüp. Terim yaşadığı şehrin takımı olan Adana Demirspor altyapısında futbola başlamış daha sonra A takıma çıkarak profesyonel olmuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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