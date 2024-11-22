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“Fatih Terim, Süper Lig Takımlarından Adana Demirspor’u Satın Alacak” İddiası

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“Fatih Terim, Süper Lig Takımlarından Adana Demirspor’u Satın Alacak” İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.11.2024 - 12:50

Son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos’u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Onnik Azinyan, Fatih Terim’in futbola başladığı kulüp olan Adana Demirspor’u satın alacağını iddia etti. 

İşte detaylar… 

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Yunan Ligi takımlarından Panathinaikos ile macerası kısa süren teknik direktör Fatih Terim’le ilgili sürpriz bir iddia gündemde.

Yunan Ligi takımlarından Panathinaikos ile macerası kısa süren teknik direktör Fatih Terim’le ilgili sürpriz bir iddia gündemde.

Gazeteci Onnik Azinyan’ın iddiasına göre; Fatih Terim, ekonomik sıkıntılar yaşayan Süper Lig'in son sırasındaki Adana Demirspor'u satın almayı planlıyor.

Gazeteci Onnik Azinyan’ın iddiasına göre; Fatih Terim, ekonomik sıkıntılar yaşayan Süper Lig'in son sırasındaki Adana Demirspor'u satın almayı planlıyor.

Gazeteci Onnik Azinyan haberini şu sözlerle anlattı:

Gazeteci Onnik Azinyan haberini şu sözlerle anlattı:

'Fatih Terim galiba Adana Demirspor'u alıyor. Öyle bir hava var. Öyle duyuyorum. Sayın Fatih Terim, Adana Demirspor'a altyapı konusunda ciddi yatırımlar yapmayı düşünüyor. Adana Demirspor onun takımı.”

Adana Demirspor, Fatih Terim futbola başladığı kulüp. Terim yaşadığı şehrin takımı olan Adana Demirspor altyapısında futbola başlamış daha sonra A takıma çıkarak profesyonel olmuştu.

Adana Demirspor, Fatih Terim futbola başladığı kulüp. Terim yaşadığı şehrin takımı olan Adana Demirspor altyapısında futbola başlamış daha sonra A takıma çıkarak profesyonel olmuştu.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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