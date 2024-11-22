Galatasaray'dan Bomba Transfer İddiası: Sarı-Kırmızılılar Alisson İçin Taffarel'e Talimat Verdi!
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Galatasaray'dan Bomba Transfer İddiası: Sarı-Kırmızılılar Alisson İçin Taffarel'e Talimat Verdi!
Galatasaray, sezon sonunda ülkesine dönmesi beklenen Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Sabah Spor'dan Mehmet Özcan'ın haberine göre Sarı-Kırmızılıların hedefinde Liverpool'da forma giyen Alisson var. Sezon sonunda Premier Lig ekibinden ayrılması beklenen Alisson için Galatasaray'ın güçlü bir kozu bulunuyor.
Galatasaray'ın efsane file bekçilerinden Claudio Taffarel, Liverpool'da kaleci antrenörü olarak görev yapıyor. Galatasaray'ın da Alisson transferi için Taffarel'e talimat verdiği iddia ediliyor.
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Roma'dan Liverpool'a 62.5 milyon Euro karşılığında transfer olan ve 2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen Alisson, Galatasaray'ın Muslera gittikten sonra belirlediği alternatiflerden bir tanesi.
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Sabah'tan Mehmet Özcan, Sarı-Kırmızılı ekibin Alisson transferi için Liverpool'da kaleci antrenörü olarak çalışan Claudio Taffarel'e talimat verdiğini yazdı.
Servis edilen habere göre Alisson'un durumu yakından takip ediliyor. Alisson eğer sezon sonunda Liverpool'dan ayrılma kararı alırsa Galatasaray'ın vakit kaybetmeden masaya oturacağı belirtiliyor.
Galatasaray, Brezilyalı file bekçisinin şu anda talipleri çok olsa da Claudio Taffarel faktörüyle Alisson'u renklerine bağlamak istiyor.
Sezon başında Giorgi Mamardashvili'yi transfer eden Liverpool'un, sezon sonunda Alisson'u bırakıp bırakmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
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