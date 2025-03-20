Evet/Hayır Testine Göre Artık Aşık Olmayacak mısın?
Evet/Hayır Testine Göre Artık Aşık Olmayacak mısın?
Aşk, bazen hayatımızın en güzel yanı olurken, bazen de en zorlu dönemlerini yaşatır. Sevdikçe sevilme ihtimali, aşık oldukça kalp kırıklığı riski... Yaşadığımız ilişkiler ya bizi aşka inanadırır ya da aşktan soğutur. Aldatılmalar, yalanlar ve güvensizlik bir aşktan soğumak için yeterli sebeplerdir. Peki sen artık aşık olmayacak mısın?
Haydiii!
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1. Şu an hayatındaki ilişkilerde duygusal bağ kurmakta zorlanıyor musun?
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2. Son zamanlarda kendini daha bağımsız hissetmeye mi başladın?
3. İnsana güvenmek, son zamanlarda daha da zor hale geldi mi?
4. Aşk yerine kariyerine mi daha fazla odaklanıyorsun?
5. Geçmişteki çok fazla kalp kırıklığı yaşadın mı?
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6. Duygusal ilişkiler sana sorumluluk gibi geliyor mu?
7. İlişkilerde beklentilerin giderek azaldı mı?
8. Giyinirken, süslenirken kendin için mi yapıyorsun?
9. Daha önce hiç aşık oldun mu?
10. Son olarak kendini yıpranmış hissediyor musun?
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Sen tekrar aşık olabilirsin!
Sen artık aşık olamayacaksın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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Sen artık aşık olamayacaksın!