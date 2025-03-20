Evet/Hayır Testine Göre Artık Aşık Olmayacak mısın?

Belki de geçmişte yaşadığın acılar seni derinden etkilemiş, kalbini kapalı hale getirmiştir. O kadar çok hayal kırıklığına uğradın ki, artık sevmenin imkansız olduğunu düşünüyor olabilirsin. Belki de bir daha aşık olmanın seni tekrar aynı kırgınlıklarla yüzleştireceğini, seni yeniden yaralayacağını korkusuyla içsel olarak kendini uzak tutuyorsun. Ama bu, seni sonsuza kadar yalnız bırakmaz. Bazen hayatın bize böyle acı gerçekleri söylese de, aslında bu bir son değil, sadece geçici bir ara olabilir. Senin hissettiğin bu soğukluk, aslında zamanla iyileşecek bir yaradır. Belki şu an aşık olamayacak gibi hissediyorsun ama unutma, kalbin zamanla yeniden açılabilir, yeniden sevmenin gücünü bulabilirsin. Senin için aşk bir zamanlar ne kadar anlamlıydıysa, yine bir gün öyle olabilir. Şu anki karanlık, sadece geçici bir dönemin yansıması. Senin aşkı yeniden bulman, belki de beklediğinden çok daha yakın.