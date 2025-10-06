onedio
Everest Dağı'nın Doğu Yamacında Fırtına Çıktı, 1000 Kişi Mahsur Kaldı

Everest Dağı’nın Doğu Yamacında Fırtına Çıktı, 1000 Kişi Mahsur Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2025 - 10:03

Evererst Dağı'nın doğu yamaçlarında etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 1000 kişinin kamplarda mahsur kaldığı bildirildi.

Everest Dağı’nın doğu yamaçlarında etkili olan şiddetli kar fırtınası, bölgedeki kamplarda kalan yüzlerce kişinin mahsur kalmasına neden oldu.

Yetkililer, Everest Dağı'nda binlerce metreyi aşan yükseklikteki kamplara ulaşımı engelleyen kar kütlelerinin temizlenmesi için harekete geçildiğini belirtti. Dağda yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığı ve dağın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi tarafında yüzlerce köylü ile kurtarma ekibinin seferber edildiği aktarıldı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
