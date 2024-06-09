Eski Sevgilin Seni Unuttu mu?
Eski Sevgilin Seni Unuttu mu?
Eski sevgilin seni unuttu mu?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım ne kadar süredir ayrısınız?
4. Hiç yazdı mı ya da aradı mı ?
5. Peki neden ayrıldınız?
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6. Onun değişeceğine inanıyor musun?
7. Sizin ilişkinizde ne bitti?
8. Son olarak eski sevgilinin burcunu seçer misin?
Eski sevgilin seni unutamamış!
Eski sevgilin seni çoktan unutmuş!
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