Erişilebilir Sanat Nedir ve Sanatın Erişilebilir Olması Neden Önemli?
Yeryüzündeki bütün duyguların ortak dili olan sanata erişebilmek de bu duyguların değerini daha da artıran bir şey. Fakat bu dilin herkese ulaşması için yalnızca üretmek yetmiyor, aynı zamanda nasıl sunulduğu da en az o kadar önemli. Bu konuda erişilebilir sanatın önemli olduğu vurgusuna değinmemiz gerek. 👇
"Erişilebilir Sanat" tam olarak ne anlama geliyor?
Erişilebilir sanat, kapsayıcılığı epey geniş bir ilke.
Görme engelliler, tabloları bir nevi dokunarak görebiliyor.
Erişilebilir sanat fiziksel engelleri değil, yaratıcılığı konuşur.
Sesli betimlemeler ile görme engelliler sanata daha hızlı dahil olabiliyor.
Tabii işitme engelliler, erişilebilir sanat ile sanatı sessiz bir şekilde deneyimleyebiliyorlar.
Erişilebilir sanatta duyusal hassasiyeti olan bireyler de unutulmadı. Nasıl mı?
Sanat ne sanat için ne de toplum içindir... Sanat "herkes" içindir!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video