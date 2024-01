Epstein Haberlerindeki “Dezenformasyon”!

Meslek hayatım 1992 senesinde Mimar Sinan Üniversitesi’nde okuduğum yıllarda başladı. O zaman fakültenin neredeyse ilk, okullu grafiker ve reklamcıları olduğumuz için bir çok öğrenci arkadaşım çeşitli firmalar ve reklam ajanslarında medyada çalışıyordu. Ben de part-time olarak Cen Ajans Grey’de ve sonrasında sevgili Gülgün Feyman ve Nazım Oktar öğretmenliğinde, Star tv de sunucu olarak çalışmaya başladım. Bir çok duayen sunucu ve haberci ile stüdyoyu paylaşma gururu yaşadım. Reklamcılık sektöründe ise Türkiye’mizin 1992- günümüz yazılı basın ve reklamcılıktan , internet ortamına oradan ise sosyal medyaya geçiş dönemine tanık oldum! Benim ilk dönemimde gazetelerde büyük denetlemeler ve sütun santim ayarları vardı! Internet ve dolayısıyla google hayatımıza girmemişti. Araştırmalarımızı arşivlerden ve kütüphanelerden yapıyorduk ya da tevellütü tutan usta duayenlerimize danışıyorduk. Dolayısıyla google da yer almasa da 32 yılı kapsayan meslek hayatımın CV’si oldukça kabarık ! Star tv de “Young Star Galaxy” aktüel sanat programı ; Atv-TGRT Hava durumu spikerliği, Atv Pembe çerçeve sanat aktüel program sunuculuğu ; Atv “Film Gibi” programı muhabirlik ve sunuculuğu Atv “Ünlüler Çiftliği” program sunuculuğu , Cine5 “Kadın Ne İster” program yapımcı ve sunuculuğu… Medya sektöründe yer aldığım programlardan bazıları. Reklam sektöründe ise Cen Ajans Grey’de başlayan kariyerim Select Ajans ve Marka tarafında çeşitli firmalarda devam etti.

-Şu aralar neler yapıyorsunuz ?

Aslında 4 yıllık pandemi dönemine rağmen çok heyecanlı ve üretici bir dönemden geçiyorum! Çocuk yaşlarımda başladığım, Üniversitede pekiştirdiğim resim tutkum 5 yılda, pandemi dönemi ile beraber, ilk kişisel sergime dönüştü. Sanat kendini ifade etmenin ve tanımlamanın en saf yolu. Yağlıboya tablolarıma aktardığım felsefe ve duygularımın insanlara geçmesi bana ayrı bir yol oluşturdu. 11 yıllık hayat arkadaşım ve eşim ile sağlıklı ve değerli bir hayat sürdürme hissiyatındayız… Daha gerçeği daha değerlisi var mı hayatta! Zaman kötüyü bile iyi enerjiye, iyiliğe dönüştürme zamanı; ben bir süredir yaptığım her şeyin içinde iyilik, yani sosyal sorumluluk, bulunmasına özen gösteriyorum. Geçtiğimiz dönemde bu anlamda bir çok başarılı projeye önemli ortaklarla beraber imza attım, bundan sonra da düzenlediğim her serginin ve içinde bulunduğum her aktivitenin bir sosyal sorumluluk öğesi içermesine çalışacağım. Amacım ve kendi adıma tek beklentim, bundan sonra yapacağım her işte vatana, millete faydalı olduğumu hissetmek ve onun için çok çalışmak. Çünkü Hayat da Sanat da iyilik ile daha güzel!

