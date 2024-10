Ah be arkadaşım, birazcık kendi değerinin farkında olsaydın asla bu kadar üzülmezdin. Her zaman aradığın sevginin aslında kendi içinde olduğunu bilmelisin. İlişkilerinde hep önceliği karşı tarafa veriyor, istediği her şeyi yapıp daha sonra da üzülüyorsun. Ayağa kalk ve silkelen! Sen herkesten daha önemlisin. Bunu hatırlarsan tüm ilişkilerin düzene girecek inan bana.