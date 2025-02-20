En Titiz Olduğun Alan Hangisi?

Mutfakta temizlik yapmak senin için bir ritüel gibi! Her zaman hijyenik ve düzenli bir alan yaratmak istiyorsun. Yemekler pişerken bile her şeyin düzenli ve temiz olmasına özen gösteriyorsun. Gerekirse saatlerce uğraşır, mutfağı tertemiz yapana kadar durmazsın. Yaptığın yemekleri daha iyi yapan da bu temiz ve düzenli ortamda çalışmak!