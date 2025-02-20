En Titiz Olduğun Alan Hangisi?
En Titiz Olduğun Alan Hangisi?
Hepimiz hayatın bir alanında aşırı titiziz! Kimi evi konusunda mükemmeliyetçi kimi temizlikte en küçük detaya bile takılıyor. Peki ya sen? Hayatının hangi alanında milimetrik hesaplar yapıyor, her şeyin kusursuz olmasını istiyorsun? Bu testi çöz ve en titiz olduğun alanı öğren!
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1. Bir misafir geldiğinde ilk hangi odanın temiz olup olmadığına bakarsın?
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2. Hangi temizlik ürünü seni daha çok mutlu eder?
3. Peki, mutfakta en çok neye dikkat edersin?
4. Hangi temizlik yapma şekli seni rahatlatır?
5. Banyonun en çok hangi kısmına dikkat edersin?
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6. Temizlik yaparken hangi müzik sana eşlik eder?
7. Bizden sır çıkmaz, buzdolabını ne sıklıkla temizlersin?
8. Elektrikli süpürgenle aran nasıl?
9. Mis gibi temizlik kokusu deyince aklına ne geliyor?
10. Son sorudayız, temizlik yaparken seni en çok mutlu eden şey ne?
En titiz olduğun alan mutfak!
En titiz olduğun alan salon!
En titiz olduğun alan banyo!
En titiz olduğun alan yatak odası!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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