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En Titiz Olduğun Alan Hangisi?

etiket En Titiz Olduğun Alan Hangisi?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
20.02.2025 - 14:01

Hepimiz hayatın bir alanında aşırı titiziz! Kimi evi konusunda mükemmeliyetçi kimi temizlikte en küçük detaya bile takılıyor. Peki ya sen? Hayatının hangi alanında milimetrik hesaplar yapıyor, her şeyin kusursuz olmasını istiyorsun? Bu testi çöz ve en titiz olduğun alanı öğren!

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1. Bir misafir geldiğinde ilk hangi odanın temiz olup olmadığına bakarsın?

2. Hangi temizlik ürünü seni daha çok mutlu eder?

3. Peki, mutfakta en çok neye dikkat edersin?

4. Hangi temizlik yapma şekli seni rahatlatır?

5. Banyonun en çok hangi kısmına dikkat edersin?

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6. Temizlik yaparken hangi müzik sana eşlik eder?

7. Bizden sır çıkmaz, buzdolabını ne sıklıkla temizlersin?

8. Elektrikli süpürgenle aran nasıl?

9. Mis gibi temizlik kokusu deyince aklına ne geliyor?

10. Son sorudayız, temizlik yaparken seni en çok mutlu eden şey ne?

En titiz olduğun alan mutfak!

Mutfakta temizlik yapmak senin için bir ritüel gibi! Her zaman hijyenik ve düzenli bir alan yaratmak istiyorsun. Yemekler pişerken bile her şeyin düzenli ve temiz olmasına özen gösteriyorsun. Gerekirse saatlerce uğraşır, mutfağı tertemiz yapana kadar durmazsın. Yaptığın yemekleri daha iyi yapan da bu temiz ve düzenli ortamda çalışmak!

En titiz olduğun alan salon!

Oturma odası senin için en temiz olması gereken alan! Her şeyin yerli yerinde olmasını istiyorsun ve dağınıklık gördün mü sinir oluyorsun. Yatak, sehpa, koltuk ve raflar, hepsi düzenli ve temiz olmalı. Salonunun rahatlatıcı ve estetik görünmesi seni huzurlu hissettiriyor.

En titiz olduğun alan banyo!

Banyondaki temizlik senin için her şeyden önemli! Tuvalet, lavabo, duşa kabin ve ayna, hepsi pırıl pırıl olmalı. Banyo hijyeni konusunda çok titizsin ve en ufak bir kir bile seni rahatsız etmeye yetiyor. Çünkü banyon her zaman kusursuz olmalı!

En titiz olduğun alan yatak odası!

Yatak odan senin için en özel ve en düzenli alan!Evinin diğer odaları bir şekilde dağılabilir ama yatak odanda her şeyin düzenli ve temiz olmasına özen gösteriyorsun. Öyle ki yatağın kırışmasına tahammül edemiyor  ve her şeyin her zaman yerli yerinde olmasını istiyorsun.

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