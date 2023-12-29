Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
En Sevilen Yabancı Dizilerin Yılbaşı Bölümleri: Friends, HIMYM, Modern Family ile Yılbaşı Ruhunu Yakalayın!

En Sevilen Yabancı Dizilerin Yılbaşı Bölümleri: Friends, HIMYM, Modern Family ile Yılbaşı Ruhunu Yakalayın!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.12.2023 - 18:11

Yılbaşı ruhunu evine taşımak isteyenlere özel yabancı dizilerin en sevilen yılbaşı bölümlerini derledik! Friends, How I Met Your Mother, Modern Family, Brooklyn Nine, The Big Bang Theory ve çok daha fazlası! 

Şimdiden renkli bir serüvene hazır olun.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yılbaşında yapılacak en güzel aktivitelerden birisi de kalabalıktan uzakta, sevdiklerinizle beraber sıcak bir yılbaşı dizisi izlemek hiç şüphesiz.

Yılbaşında yapılacak en güzel aktivitelerden birisi de kalabalıktan uzakta, sevdiklerinizle beraber sıcak bir yılbaşı dizisi izlemek hiç şüphesiz.

Siz de bu yıl sonuna yaklaştığımız bugünlerde en sevdiğiniz dizilerin yılbaşı bölümlerini izlemeyi seviyorsanız doğru yerdesiniz. 

Sizler için en sevilen yabancı dizilerin yılbaşı bölümlerini derledik. Üstelik bir sürprizi de ihmal etmedik! 🌟

Friends dizisinin Christmas ve Yılbaşı bölümleriyle başlayalım!

Friends dizisi toplamda 9 sezondan oluşuyor ve her sezonda Christmas ve yeniyıl bölümleri mevcut. Bu bölümlerde yapılan partilerle, kutlamalarla yılbaşı ruhu tam olarak yansıtılıyor! İşte Friends dizisinin birbirinden güzel yılbaşı bölümleri:

Önemli Not: Dizideki bölümlerin adları spoiler içerebilir! Eğer diziyi izlemediyseniz bu bölümü geçmenizi öneririz.

  • 1. sezon 10. bölüm: The One with the Monkey

  • 2. sezon 9. bölüm: The One with Phoebe's Dad

  • 3. sezon 10. bölüm: The One where Rachel's Quit

  • 4. sezon 10. bölüm: The One with the Girl from Poughkeepsie

  • 5. sezon 10. bölüm: The One with the Inappropriate Sister

  • 5. sezon 11. bölüm: The One with all the Resolutions

  • 6. sezon 10. bölüm: The One with the Routine

  • 7. sezon 9. bölüm: The One with All the Candy

  • 7. sezon 10. bölüm: The One with the Holiday Armadillo

  • 8. sezon 11. bölüm: The One with Ross's Step Forward

  • 9. sezon 10. bölüm: The One with Christmas in Tulsa

How I Met Your Mother Christmas ve Yılbaşı Bölümleri

How I Met Your Mother Christmas ve Yılbaşı Bölümleri

How I Met Your Mother dizisinin 9 sezonu bulunuyor ve tüm sezonlar boyunca oldukça eğlenceli yılbaşı bölümleri mevcut. Gelin birlikte bu bölümlere bakalım:

  • 2. sezon 11. bölüm: How Lily Stole Christmas

  • 4. sezon 12. bölüm: Little Minnesota

  • 6. sezon 12. bölüm: False Positive

  • 7.sezon 12. bölüm: Symphony of Illumination

  • 8.sezon 10. bölüm: The Over-Correction

  • 8. sezon 11. bölüm: The Final Page- Part One

  • 8. sezon 12. bölüm: The Final Page- Part Two

Modern Family Yılbaşı&Christmas Bölümleri

Modern Family dizisi toplamda 11 sezondan oluşuyor ve dizideki ailelerin yılbaşı kutlamaları ise oldukça olaylı geçiyor! İşte o eğlenceli bölümlerin hepsi:

  • 1. sezon 10. bölüm: Undeck the Halls

  • 3. sezon 10. bölüm: Express Christmas

  • 5. sezon 10. bölüm: The Old Man & the Tree

  • 7. sezon 9. bölüm: White Christmas

  • 8. sezon 9. bölüm: Snow Ball

  • 10. sezon 10. bölüm: Stuck in a Moment

  • 11. sezon 9. bölüm: The Last Christmas

The Office bölümleri ile devam edelim.

The Office bölümleri ile devam edelim.

Michael Scott'suz bir yılbaşı düşünemeyenler için The Office'in en güzel yılbaşı bölümleri ise şu şekilde;

  • 2.sezon 10. bölüm: Christmas Party

  • 3 .sezon 10. bölüm: A Benihana Christmas 

  • 5. sezon 11. bölüm: Moroccan Christmas 

  • 6. sezon 13.bölüm: Secret Santa

  • 7.sezon 11. bölüm: Classy Christmas pt.1

  • 7. sezon 12. bölüm: Classy Christmas pt. 2

  • 8.sezon 10. bölüm: Christmas Wishes

  • 9.sezon 9. bölüm: Dwight Christmas

İçeriğin Devamı Aşağıda

Brooklyn Nine-Nine Christmas bölümlerini çok seveceksiniz!

Brooklyn Nine-Nine Christmas bölümlerini çok seveceksiniz!

Jake Peralta'nın yine birbirinden eğlenceli olaylarıyla yılbaşında kahkahaya doyacaksınız! İşte o bölümler:

  • 1. sezon 11. bölüm: Christmas

  • 2. sezon 10. bölüm: The Pontiac Bandit Returns

  • 3.sezon 10. bölüm: Yippie Kayak 

  • 4.sezon 10. bölüm Captain Latvia

The Big Bang Theory Christmas Bölümleri

The Big Bang Theory Christmas Bölümleri

Yeni yıla bol kahkahayla girmek isteyenler The Big Bang Theory izlemeli! İşte birbirinden eğlenceli o bölümler:

  • 3. sezon 11. bölüm: The Maternal Congruence

  • 6. sezon 11. bölüm: The Santa Simulation

  • 7. sezon 11. bölüm: The Cooper Extraction

  • 8. sezon 11. bölüm: The Clean Room Infiltration

  • 10. sezon 12. bölüm: The Holiday Summation

Community Christmas bölümleri ile çok eğleneceksiniz!

Community Christmas bölümleri ile çok eğleneceksiniz!

İşte Community'nin bölümleri:

  • 1. sezon 12. bölüm: Comparative Religion

  • 2. sezon 11. bölüm: Abed’s Uncontrollable Christmas

  • 3. sezon 10. bölüm: Regional Holiday Music

  • 4. sezon 10. bölüm: Intro to Knots

Bonus: Sevilen diğer dizilerin Christmas bölümleri!

Bonus: Sevilen diğer dizilerin Christmas bölümleri!

Gilmore Girls: 2. sezon 10. bölüm 'The Bracebridge Dinner'

Doctor Who: A Christmas Carol, The Christmas Invasion, Last Christmas

Glee: 2. sezon 10. bölüm 'A Very Glee Christmas'

Seinfeld: 9. sezon 10. bölüm 'The Strike'

New Girl: 1. sezon 9. bölüm 'The 23rd'

Black Mirror: White Christmas

Downtown Abbey: 'Christmas at Downtown Abbey'

Grey's Anatomy: 'Grandma got run over by a Reindeer'

Siz hangi diziyi izlemeyi düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım! 🎄

Bu içeriğimizi de beğenebilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
13
2
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?