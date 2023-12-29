En Sevilen Yabancı Dizilerin Yılbaşı Bölümleri: Friends, HIMYM, Modern Family ile Yılbaşı Ruhunu Yakalayın!
En Sevilen Yabancı Dizilerin Yılbaşı Bölümleri: Friends, HIMYM, Modern Family ile Yılbaşı Ruhunu Yakalayın!
Yılbaşı ruhunu evine taşımak isteyenlere özel yabancı dizilerin en sevilen yılbaşı bölümlerini derledik! Friends, How I Met Your Mother, Modern Family, Brooklyn Nine, The Big Bang Theory ve çok daha fazlası!
Şimdiden renkli bir serüvene hazır olun.
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Yılbaşında yapılacak en güzel aktivitelerden birisi de kalabalıktan uzakta, sevdiklerinizle beraber sıcak bir yılbaşı dizisi izlemek hiç şüphesiz.
Friends dizisinin Christmas ve Yılbaşı bölümleriyle başlayalım!
How I Met Your Mother Christmas ve Yılbaşı Bölümleri
Modern Family Yılbaşı&Christmas Bölümleri
The Office bölümleri ile devam edelim.
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Brooklyn Nine-Nine Christmas bölümlerini çok seveceksiniz!
The Big Bang Theory Christmas Bölümleri
Community Christmas bölümleri ile çok eğleneceksiniz!
Bonus: Sevilen diğer dizilerin Christmas bölümleri!
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