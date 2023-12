En Sevilen Yabancı Dizilerin Yılbaşı Bölümleri: Friends, HIMYM, Modern Family ile Yılbaşı Ruhunu Yakalayın!

Friends dizisi toplamda 9 sezondan oluşuyor ve her sezonda Christmas ve yeniyıl bölümleri mevcut. Bu bölümlerde yapılan partilerle, kutlamalarla yılbaşı ruhu tam olarak yansıtılıyor! İşte Friends dizisinin birbirinden güzel yılbaşı bölümleri:

Önemli Not: Dizideki bölümlerin adları spoiler içerebilir! Eğer diziyi izlemediyseniz bu bölümü geçmenizi öneririz.

1. sezon 10. bölüm: The One with the Monkey

2. sezon 9. bölüm: The One with Phoebe's Dad

3. sezon 10. bölüm: The One where Rachel's Quit

4. sezon 10. bölüm: The One with the Girl from Poughkeepsie

5. sezon 10. bölüm: The One with the Inappropriate Sister

5. sezon 11. bölüm: The One with all the Resolutions

6. sezon 10. bölüm: The One with the Routine

7. sezon 9. bölüm: The One with All the Candy

7. sezon 10. bölüm: The One with the Holiday Armadillo

8. sezon 11. bölüm: The One with Ross's Step Forward