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En Savunmasız Olduğun Duygu Hangisi?

En Savunmasız Olduğun Duygu Hangisi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
14.06.2025 - 14:03

Bazen ne hissettiğimizi tam olarak anlayamayız… Ama bir kelime, bir bakış ya da bir sessizlik içimizde derin bir duyguyu tetikleyebilir. Bilinçli zihnimiz bunları açıklamakta zorlanırken, bilinçaltımız çoktan kararını vermiştir: Hangi duygu karşısında savunmasızız?

En Savunmasız Olduğun Duygu Hangisi?

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sabah uyandığında ilk aklına gelen düşünce genellikle nedir?

3. Sabah uyandığında ilk aklına gelen düşünce genellikle nedir?

4. Bir arkadaşının sana beklenmedik bir şekilde sırt çevirmesi seni nasıl etkiler?

4. Bir arkadaşının sana beklenmedik bir şekilde sırt çevirmesi seni nasıl etkiler?

5. Seni en çok zorlayan durum hangisidir?

5. Seni en çok zorlayan durum hangisidir?
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6. Bir grup içinde kendini nasıl hissedersin?

6. Bir grup içinde kendini nasıl hissedersin?

7. Sana biri “Yanındayım” dediğinde ne hissedersin?

7. Sana biri “Yanındayım” dediğinde ne hissedersin?

8. Etrafındaki herkese çok fazla güveniyor musun?

9. Hangi durumda savunmasız hissedersin?

10. Son olarak kalabalık ortamlar seni gerer mi?

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Güven Kırılması

Gizli zaafların, içinde sakladığın en kırılgan noktanın adı: güven. Birine kalpten bağlandığında, onunla kurduğun bağın kopma ihtimali, seni derinden yaralıyor. Bu durum, adeta bir korku filmi gibi, ruhunun en karanlık köşelerinde seni bekleyen bir hayalet gibi. Birine güvenmek, ona sırtını dönmek demek. Ancak sen, bu durumda onun seni yarı yolda bırakabileceğini düşünüyor ve bu düşünce, kalbinde derin yaralar açıyor. Bu yüzden, insanlara karşı bir duvar örüyorsun. Kendini koruma içgüdüsüyle hareket ediyorsun. Ancak bu durum, çoğu zaman seni yalnızlıkla baş başa bırakıyor. Bu yalnızlık, bazen bir sessizlik denizi gibi etrafını sarıyor. Kendi içine kapanıyor, kendi dünyanda, kendi düşüncelerinde kayboluyorsun. Bu durum, seni koruyor gibi görünse de, aslında seni daha da yalnızlaştırıyor.

Kaygı ve Kontrol

Birçoklarımızın içinde gizli bir 'kaygı canavarı' yaşar. Senin için bu canavar, belki de bilinçaltının en karanlık köşesinde, en hassas noktanda saklanıyor. Her zaman orada, seni bekliyor. Olası kötü senaryoları, korkunç bir sinema filmi gibi zihninde tekrar tekrar oynatıyor. Belki bir hata yaparsın, belki bir şeyler ters gider, belki de hayal kırıklığına uğrarsın... İşte bu 'belki'ler, seni rahatsız eden belirsizlikler, senin canavarını besliyor. Her şeyi kontrol altında tutmak için çırpınıyorsun. Hayatın tüm yönlerini, tüm detayları kontrol etmeye çalışıyorsun. Ancak bu, seni yoruyor. Tükenmiş hissediyorsun, enerjini tüketiyor ve stres seviyeni artırıyor. Ancak, bu durumu kimseye göstermekten çekiniyorsun. Zayıflığını göstermek senin için zor. Belki de bu, senin güçlü olma isteğinden kaynaklanıyor. Ancak unutma, zayıflığını kabul etmek de bir cesaret işidir. Bu yüzden, belki de içindeki kaygı canavarıyla yüzleşme zamanı gelmiştir. Unutma, herkesin içinde bir canavar yaşar. Ancak önemli olan, onunla nasıl başa çıktığımızdır.

Terk Edilme

Bir göz kırpışı kadar yakın, bir nefes kadar derin: Terk edilme korkusu. İşte senin en hassas noktan, en derin savunmasızlığın. İlişkilerin, senin için sadece birer bağlantı değil, hayatının merkezinde yer alıyor. Her biri, kalbinin en kuytu köşelerine işliyor, ruhunun en derinlerine nüfuz ediyor. Yakın ilişkiler, senin için birer anlam yumağı. Her biri, hayatının bir parçası, kimliğinin bir yansıması. Ve bu yüzden, birini kaybetme ihtimali bile, seni derinden sarsıyor, adeta bir yıkıma uğratıyor. Her bir ayrılık, senin için bir kayıp, her bir veda, senin için bir yara. Belki dışarıdan bakıldığında sessiz, belki de sakin görünüyorsun. Ama içinde, bir fırtına kopuyor. Her bir düşünce, bir rüzgar estiriyor, her bir duygu, dalgaları kabartıyor. Ve sen, bu fırtınanın ortasında, sessizce bekliyorsun. Belki de bu yüzden, sessiz kalmayı tercih ediyorsun. Çünkü biliyorsun ki, kelimeler bazen yetersiz kalıyor, duyguları anlatmak için.

Yetersizlik Hissi

Biraz da seninle konuşalım, evet seninle, bilinçaltında sakladığın o kırılgan noktanın üzerine. Bu nokta, belki de senin en büyük zaaflarından biri: Kendini yetersiz hissetmek. İşte bu, senin için sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir korku. Senin için başarı, sadece bir hedef değil, adeta bir yaşam biçimi. Beklentilerin yüksek, hedeflerin büyük ve sen bu yüksek beklentileri karşılamak için var gücünle çalışıyorsun. Ancak bazen, ne kadar çabalasan da beklentilerini karşılayamadığında kendine karşı oldukça acımasız olabiliyorsun. Kendini suçluyor, yetersiz hissediyor, belki de başarısız olduğunu düşünüyorsun. Ama dur bir dakika ve kendine bir şans ver. Unutma ki, senin değerin başarıdan ibaret değil. Başarının yanı sıra, senin değerini belirleyen birçok özellik ve yetenek var. Seninle ilgili tüm bu güzel detayları göz ardı etme, kendine biraz daha şefkatli ol. Unutma, sen yeterince değerlisin, başarılı olmak zorunda değilsin.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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