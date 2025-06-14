En Savunmasız Olduğun Duygu Hangisi?
Bazen ne hissettiğimizi tam olarak anlayamayız… Ama bir kelime, bir bakış ya da bir sessizlik içimizde derin bir duyguyu tetikleyebilir. Bilinçli zihnimiz bunları açıklamakta zorlanırken, bilinçaltımız çoktan kararını vermiştir: Hangi duygu karşısında savunmasızız?
En Savunmasız Olduğun Duygu Hangisi?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabah uyandığında ilk aklına gelen düşünce genellikle nedir?
4. Bir arkadaşının sana beklenmedik bir şekilde sırt çevirmesi seni nasıl etkiler?
5. Seni en çok zorlayan durum hangisidir?
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6. Bir grup içinde kendini nasıl hissedersin?
7. Sana biri “Yanındayım” dediğinde ne hissedersin?
8. Etrafındaki herkese çok fazla güveniyor musun?
9. Hangi durumda savunmasız hissedersin?
10. Son olarak kalabalık ortamlar seni gerer mi?
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Güven Kırılması
Kaygı ve Kontrol
Terk Edilme
Yetersizlik Hissi
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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