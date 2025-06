En Savunmasız Olduğun Duygu Hangisi?

Bir göz kırpışı kadar yakın, bir nefes kadar derin: Terk edilme korkusu. İşte senin en hassas noktan, en derin savunmasızlığın. İlişkilerin, senin için sadece birer bağlantı değil, hayatının merkezinde yer alıyor. Her biri, kalbinin en kuytu köşelerine işliyor, ruhunun en derinlerine nüfuz ediyor. Yakın ilişkiler, senin için birer anlam yumağı. Her biri, hayatının bir parçası, kimliğinin bir yansıması. Ve bu yüzden, birini kaybetme ihtimali bile, seni derinden sarsıyor, adeta bir yıkıma uğratıyor. Her bir ayrılık, senin için bir kayıp, her bir veda, senin için bir yara. Belki dışarıdan bakıldığında sessiz, belki de sakin görünüyorsun. Ama içinde, bir fırtına kopuyor. Her bir düşünce, bir rüzgar estiriyor, her bir duygu, dalgaları kabartıyor. Ve sen, bu fırtınanın ortasında, sessizce bekliyorsun. Belki de bu yüzden, sessiz kalmayı tercih ediyorsun. Çünkü biliyorsun ki, kelimeler bazen yetersiz kalıyor, duyguları anlatmak için.