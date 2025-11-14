onedio
Ekrem İmamoğlu’nun Adı Değiştirilen Sosyal Medya Hesabına da Erişim Engeli

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.11.2025 - 14:13 Son Güncelleme: 14.11.2025 - 14:30

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabının (CBAdayOfisi) dün engellenmesinin ardından bugün de (CBAdayOfisi1) hesabına engel getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin "X"teki eski ve yeni hesaplarının 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca "millî güvenlik ve kamu düzeni" gerekçesiyle peş peşe erişime engellendiğini açıkladı.

İfade Özgürlüğü Derneği’ne göre, 'X' hesabının yeni kullanıcı adı (CBAdayOfisi1) için de aynı yasa maddesi kapsamında ikinci bir erişim engeli kararı verildi. Karar, internet servis sağlayıcılarına iletildi.

Son engelleme kararının ardından Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi 'X' hesabının aktif kullanıcı adı (CBAdayOfisi11) olarak değiştirildi.

