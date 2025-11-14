Ekrem İmamoğlu’nun Adı Değiştirilen Sosyal Medya Hesabına da Erişim Engeli
Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabının (CBAdayOfisi) dün engellenmesinin ardından bugün de (CBAdayOfisi1) hesabına engel getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İfade Özgürlüğü Derneği, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin "X"teki eski ve yeni hesaplarının 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca "millî güvenlik ve kamu düzeni" gerekçesiyle peş peşe erişime engellendiğini açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın