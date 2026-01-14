Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Kapıları Açılıyor: Darüşşafaka 2026 Giriş Sınavı Başvuruları Başladı!

1863 yılından bu yana toplumun desteğiyle büyüyen Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yeni öğrencilerini arıyor. Türkiye’nin her köşesinden katılımın sağlanabilmesi amacıyla bu yıl da sınav 81 il merkezinde düzenlenecek.

Kimler Başvurabilir? Darüşşafaka Giriş Sınavı’na katılmak isteyen adaylarda aranan temel şartlar şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması,

Ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde bir eğitim için yeterli olmaması,

2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması.

Başvurular e-Okul Üzerinden Kolayca Yapılabiliyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, sınav başvuruları bu yıl oldukça pratik bir şekilde e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, 29 Aralık 2025 ile 27 Mart 2026 tarihleri arasında kendi okul müdürlükleri veya sınıf öğretmenleri aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecekler.