Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Kapıları Açılıyor: Darüşşafaka 2026 Giriş Sınavı Başvuruları Başladı!

Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Kapıları Açılıyor: Darüşşafaka 2026 Giriş Sınavı Başvuruları Başladı!

14.01.2026 - 18:09

Türkiye’nin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor. Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi imkanları kısıtlı ama yetenekli öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı ve kolej standartlarında eğitim imkanı sunan Darüşşafaka Giriş Sınavı için geri sayım başladı. 

17 Mayıs 2026’da 81 ilde eş zamanlı gerçekleşecek bu sınav, hayallerine giden yolda bir dönüm noktası arayan öğrencileri bekliyor!

81 ilde aynı anda büyük heyecan: 17 Mayıs Pazar!

81 ilde aynı anda büyük heyecan: 17 Mayıs Pazar!

1863 yılından bu yana toplumun desteğiyle büyüyen Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yeni öğrencilerini arıyor. Türkiye’nin her köşesinden katılımın sağlanabilmesi amacıyla bu yıl da sınav 81 il merkezinde düzenlenecek.

Kimler Başvurabilir? Darüşşafaka Giriş Sınavı’na katılmak isteyen adaylarda aranan temel şartlar şunlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

  • Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması,

  • Ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde bir eğitim için yeterli olmaması,

  • 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması.

Başvurular e-Okul Üzerinden Kolayca Yapılabiliyor 

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, sınav başvuruları bu yıl oldukça pratik bir şekilde e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, 29 Aralık 2025 ile 27 Mart 2026 tarihleri arasında kendi okul müdürlükleri veya sınıf öğretmenleri aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecekler.

Sadece Bir Okul Değil, Bir Gelecek Sunuyor

Sadece Bir Okul Değil, Bir Gelecek Sunuyor

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, Darüşşafaka’da sadece akademik bir eğitim almıyor aynı zamanda teknolojiyle donatılmış laboratuvarlardan sanat atölyelerine, spor tesislerinden yabancı dil ağırlıklı eğitime kadar her alanda tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor. Üstelik üniversite yıllarında da Darüşşafaka Cemiyeti’nin burs desteği mezunlarının yanında olmaya devam ediyor.

Önemli Tarihler:

Son Başvuru Tarihi: 27 Mart 2026

Sınav Giriş Belgelerinin Alınması: 4 – 8 Mayıs 2026

Sınav Tarihi ve Saati: 17 Mayıs 2026, Pazar / Saat: 11.00

Siz de "Eğitimde Fırsat Eşitliği"ne katkıda bulunabilirsiniz!

Siz de "Eğitimde Fırsat Eşitliği"ne katkıda bulunabilirsiniz!
