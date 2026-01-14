Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Kapıları Açılıyor: Darüşşafaka 2026 Giriş Sınavı Başvuruları Başladı!
Türkiye’nin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor. Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi imkanları kısıtlı ama yetenekli öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı ve kolej standartlarında eğitim imkanı sunan Darüşşafaka Giriş Sınavı için geri sayım başladı.
17 Mayıs 2026’da 81 ilde eş zamanlı gerçekleşecek bu sınav, hayallerine giden yolda bir dönüm noktası arayan öğrencileri bekliyor!
81 ilde aynı anda büyük heyecan: 17 Mayıs Pazar!
Sadece Bir Okul Değil, Bir Gelecek Sunuyor
Siz de "Eğitimde Fırsat Eşitliği"ne katkıda bulunabilirsiniz!
