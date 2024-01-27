Edebiyatın Kopya Krizi: Yazarlar Arasındaki Çatışmanın Perde Arkası

Yani, bir yazarın eseri, başka bir eserden etkilenmiş olabilir ama bu demek değil ki tamamen aynısını kopyalamış.

Edebiyat biraz da eski eserlerden ilham alıp, onları kendi tarzıyla birleştirme işi. Yani yazarlar, önceki eserleri inceleyip, onlardan esinlenerek kendi özgün eserlerini yaratıyorlar. Yazarlar, sanki büyük bir piknikteki yemekler gibi, her birinden biraz alıp kendi özel tabaklarını hazırlıyorlar!

Edebiyat dünyası tam bir esinlenme havuzu. Mesela, düşünün bir kere, Shakespeare’in eserlerindeki hikâyeleri daha sonraki yazarlar da almış, onları biraz değiştirip modernleştirmiş. Yani, sanki Shakespeare’in eserleri bir moda dergisindeki giysi tasarımları gibi, her dönemden insanlar bir şeyler alıp onları günümüze uyarlamışlar.

Bazen yazarlar eski eserlerden o kadar etkilenmiş oluyor ki, “Eskilerden alıntı yapmak, onları çalmak değil; daha ziyade onları yüceltmektir!” diyorlar. Yani, aslında bu bir nevi övgü ve saygı işi. Yazarlar, geçmişten gelen bu mirası alıp, kendi yaratıcılıklarıyla birleştirerek yeni ve çeşitli eserler yaratıyorlar.

Mesela James Joyce, Marcel Proust’un “Kayıp Zamanın İzinde” eserinden Proust’un o meşhur zaman ve bellek anlatımıyla. Sonra Joyce da “Ulysses”te benzer konulara dalıp karakterlerin iç dünyasını okuyucuya aktarmak için bilinç akışı tekniğini kullanmış.