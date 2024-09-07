Ebeveynlerin Sınav Sürecinde Olan Çocuklarına Karşı Yapmaması Gereken 10 Hata

Çocuğunuzun çalışma düzenine sürekli müdahale etmek yerine, onlara güvenin. Kendi programlarını yapmalarına izin vermek, sorumluluk duygularını artırır ve özgüvenlerini güçlendirir. Bu tür bir yaklaşım, hem ebeveynler hem de çocuklar için sınav dönemini daha az stresli ve daha verimli hale getirecektir. Unutmayın, en önemli şey çocuğunuzun sağlıklı ve mutlu olmasıdır.