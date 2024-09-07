Ebeveynlerin Sınav Sürecinde Olan Çocuklarına Karşı Yapmaması Gereken 10 Hata
Ebeveynlerin Sınav Sürecinde Olan Çocuklarına Karşı Yapmaması Gereken 10 Hata
Pek çok ebeveynin, çocuklarının özellikle sınav sürecindeyken yaşadığı stresi ve sorumluluğu daha iyi anlaması gerektiğine inanıyoruz. Sınav sürecinde çocuklarınıza nasıl davranmalısınız, nelerden kaçınmalısınız ve hangi hataları yapmamalısınız?
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1. Başarılı olmasını istediğiniz için yaptığınız baskıdan mutlaka kaçının.
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2. Çocuğunuzu benzer durumda olan bireyler ile kıyaslamayın.
3. Sadece başarıya odaklanmanız, çocuğunuzun motivasyonunu düşürür. Sürece değer verin.
4. Aşırı korumacı olmaktan kaçının. Hata yapmasına fırsat verin.
5. Kendi endişelerinizi ona yansıtmayın.
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