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"Fakirlere" Et Yerine Fasulye Öneren Oytun Erbaş'ın Kebap Keyfi Gündeme Geldi

"Fakirlere" Et Yerine Fasulye Öneren Oytun Erbaş'ın Kebap Keyfi Gündeme Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.12.2024 - 15:01

Prof. Dr. Oytun Erbaş ülkemizdeki medyatik bilim insanlarından. Tabii medyatik olmasının sebebi bilimsel çalışmaları değil yaptığı uç yorumlar. En son yaptığı asgari ücret açıklamasıyla her kesimden sert tepkiler alan Erbaş'ın kuru fasulye yorumu da pek çok kişinin sinirlerini zıplatmıştı. Fakir hayatını sağlıklı bulan Erbaş'ın bir cağ kebapçısında verdiği görüntüler ortaya çıktı.

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2025 için net 22 bin 104 lira olarak belirtilen asgari ücret tüm ülkeyi ve ücretlileri ilgilendiriyor. Uzmanlara göre gelen bu %30'luk zamla Şubat ayında asgari ücretin açlık sınırının altına inmesi de epey olası.

2025 için net 22 bin 104 lira olarak belirtilen asgari ücret tüm ülkeyi ve ücretlileri ilgilendiriyor. Uzmanlara göre gelen bu %30'luk zamla Şubat ayında asgari ücretin açlık sınırının altına inmesi de epey olası.

Milyonlarca çalışanın kaygısını önemsemeyen Erbaş ise fakir hayatın en sağlıklı hayat olduğunu, et yerine fasulyeden de protein alınabileceğini üstüne basa basa söylemişti.

Milyonlarca çalışanın kaygısını önemsemeyen Erbaş ise fakir hayatın en sağlıklı hayat olduğunu, et yerine fasulyeden de protein alınabileceğini üstüne basa basa söylemişti.

Tepki çeken sözler şu şekildeydi;

Ancak kendisi kendi tavsiyelerini dinlemiyor olacak ki cağ kebabı överken verdiği görüntüler hatırlatıldı.

Bazı tepkiler şöyle;

Bazı tepkiler şöyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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