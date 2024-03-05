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Duyduğunuzda Yok Artık Diyeceğiniz Yolu Bir Zamanlar Danstan Geçen Nike Sneakerlar!

Duyduğunuzda Yok Artık Diyeceğiniz Yolu Bir Zamanlar Danstan Geçen Nike Sneakerlar!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
05.03.2024 - 17:24

Müzikle birlikte dans etmek, bir sanat formu olarak kendini ifade etmenin bir yoludur. Dans sadece hareketlerden ibaret değildir; müzikten hareketle kıyafetlere, aksesuarlara ve tabii ki ayakkabılara kadar her yönüyle bir bütündür. Özellikle hip-hop gibi bazı dans tarzları için, bir çift sneaker sadece dansçıya hafif destek ve yastıklama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tarzını da tamamlar. Artık bu sneakerlar bir araç değil, tam anlamıyla bir amaç haline gelir ve hatta bir yaşam tarzını yansıtabilir.

Sneaks Up, dünya çapında tanınmış markaların en son trend sneaker, ayakkabı, giyim, tekstil, aksesuar ve özel koleksiyonlarını sokak modası tutkunlarıyla buluşturan Sneaks Up, şimdi, Nike işbirliğiyle gerçekleştirdiği 'Own The Floor' kampanyasıyla tüketicileri dansın büyüleyici dünyasına davet ediyor.

Bu kampanyada birbirinden yetenekli dansçılar performanslarını sergilerken Sneaks Up mağazalarının en popüler Nike sneaker ayakkabı ürünlerinden olan Nike Air Force 1 modellerinin sunduğu konfor ön plana çıkıyor.

Sneaks Up, Nike Own The Floor kampanyası ışığında dansın sneaker ve sokak kültürüne etkisini vurgularken yıllar boyunca dansçılar tarafından tercih edilen ve o ayakkabılarla dans yapıldığına şaşıracağınız Nike’ın en iyi dans ayakkabılarını sizin için derledik.

Nike Air Force 1 Sneaker Ayakkabı

Nike Air Force 1 Sneaker Ayakkabı

1982 yılında basketbol sahalarından sokağın en havalı modası haline gelen Nike Air Force 1, efsanevi bir dönüşüm geçirdi. 2000'lerin başında, hip-hop dünyasının vazgeçilmez ayakkabısı haline gelen AF1'ler, rapçiler ve sanatçılar arasında kısa sürede popülerlik kazandı.

Bugün, dansçılar ve sanatçılar hala bu efsanevi ayakkabıları tercih ediyor. Kalın tabanlı yapısı, dans hareketlerini kolaylaştırırken aynı zamanda sağlam bir zemin tutuşu sunuyor. Nike Air Force 1'in altındaki desenler, dansçıların hareketlerini akıcı hale getirirken zemine sağlam bir tutuş sağlıyor.

Nike Dunk Sneaker Ayakkabı

Nike Dunk Sneaker Ayakkabı

Nike Dunk, AF1 gibi basketbol kökenli bir ayakkabı olarak başladı. İlk kez 1985 yılında piyasaya sürülen bu model, 90'ların sonlarında kaykaycıların ilgisini çekti. 2000'lerin başında Nike SB tarafından yeniden tasarlanarak kalın dil ve ekstra dolgularla donatıldı ve kaykay sporuna uygun hale getirildi.

Bugün, dansçılar da Nike Dunk'ı tercih ediyor. Düşük kesimli silueti, hareket özgürlüğü sağlarken, ayak altı yastıklama da konfor sunuyor.

Olimpiyat break dansçısı olma adayı olan Anna Ponomarenko’nun da dediği gibi ‘’Bu Dunk’lar ile tarz olduğum kadar dans ederken ayakkabıların hafif ve yastıklı olması gerçekten çok önemli.’’

Nike Air Max Sneaker Ayakkabı

Nike Air Max Sneaker Ayakkabı

Nike Air Max, 30 yıldan fazla bir süredir sürekli olarak yenilenen bir ikon oldu. En yeni siluetlerden biri olan Nike Air Max Pulse ve Nike Air Max , yeraltı müzik sahnelerinden ilham alıyor. Dayanıklı bir orta taban ve vakumlu detaylar, sporcu ruhlu ve çok yönlü bir tasarım sunuyor. Topukta bulunan yumuşak Nike Air yastıklama, enerjik bir his sağlıyor.

Mesela 2022 dünya şampiyonu olan break dansçı India Sardjoe’nin söylediğine bakın. ‘’Gençken Nike Air Max 90 ayakkabılarıyla dans etmeye başladım.’’ Diyen India yıllarca bir çok ayakkabı giydiğini ancak bu ayakkabıların kendisiyle beraber büyüdüğünü dile getiriyor. 

Ayrıca her ne kadar koşu orijinli de olsa üstün yastıklama teknolojisiyle Nike Air Max 270’ler de dans yaparken tercih edebileceğiniz diğer modellerden.

Nike Blazer Sneaker Ayakkabı

Nike Blazer Sneaker Ayakkabı

Nike Blazer Mid 77’ ve Nike Blazer Jumbo modelleri , ince bir tabana sahip spor ayakkabılarıdır ve dansçıların zeminle bağlantı kurmasına ve keskin hareketler yapmasına yardımcı olabilir. İspanya'nın Olimpik break dans takımından bir üye olan Nike sporcusu Ana 'Furia' Ortega için tabanın önemi büyük. Ortega, ayakkabının hafif ve esnek olmasını tercih ediyor.

Nike Huarache Sneaker Ayakkabı

Nike Huarache Sneaker Ayakkabı

Nike Huarache, dans ederken koşu ayakkabısının sunduğu kavrama, çeviklik ve hafif hissi tercih eden dansçılar için idealdir. Bol miktarda yastıklama ve destekleyici bir topuk kafesi ile donatılmıştır.

Ayrıca Nike sneakerları arasında dans yaparken size yardımcı olacak Nike V2k, Nike P600 ve Nike Tech Hera modellerine Sneaks Up mağazalarından ve sneaksup.com’dan ulaşabilirsiniz.

Sokak modasının ruhunu mağazalarına ve kombinlere yansıtarak, dansı sahiplenmeyi hedefleyen Sneaks Up, “Own The Floor” kampanyasıyla göz kamaştırıyor. Nike Dunk ve Nike Air Force gibi ikonik modellerle kombinlenen stiller, sokak tarzını benimseyenler için mükemmel bir uyum sağlıyor.

OWN THE FLOOR | #SneaksUp

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