Düşlerinizin Hamisi Olun…

Yarına dair umut taşımanın pusulasıdır. Ayna yansıması, dileklerin sahnelenmesidir bilinç üstünde. Her şeyin fazlası zarardır deyiminin incelip koptuğu noktadır. Dünyayı koca bir hayalden ibaret sanmak, kalbini bir hayalbaza kaptırmaktır kimi zaman. Serbest çağrışımlar sonucu sizi bir yerlere götürür ve başka âlemlere dalmaya başlarsınız. Kimi zaman bulutların seferiyle maviler, beyazlar gözlerinizin korneasında… Kimi zaman dipsiz kuyunun katranında. Bazısına göre çok sınırlı, kimine göre engin gibi... Herkesin kendi heybesine göre oluşturduğu, zihnin kıvrımlarında gezinen yeni bir hayat, bağımsız bir deneme çekimi gibi. Gerçek olursa montajsız banttan yayın, karşıt durumda montajla editlenmiş elem, karamsarlık, gözyaşlarıyla dezenfekte edip rafa kaldırılır ve dahi hiçbir zaman tam olmayacağını bilerek, eksik yaşamayı göze alarak… Ruhun en derinlerindeki esintilerin yüzeye çıkıp bilinmeyen diyarlarda dans etmesi. Bu büyülü yolculuk, zihinlerin sınırlarını zorlayan, kalpleri çarpıtan ve insanı kendi içindeki evrene doğru sürükleyen bir serüven gibi.

Evrenin sonsuzluğunda parıldayan yıldız ve bizler ise bu yıldızların peşinde koşturan gökyüzü kâşifleriyiz. Hayal kurmanın inceliklerini anladığımızda, bir ressamın boş tuvali karşısında heyecanı hissettiğini hisseder hale geliyoruz. Boyalar ve fırçalar hazır! Tuvalde neyi imajine edersek o tezahür ediyor. Gerçeğin doğmasına vesile olan tohumlar toprağa düşüp filizlendiğinde, nasıl çisil çisil çıktığına şahit oluruz. Bir şiirin dizeleri gibi zarifçe süzülen hayal, ruhun melodisini çalan senfoni orkestrası. Hayalsiz bir zihnin, hayat notaları eksik ya da fonetiği yok.