Düşlerinizin Hamisi Olun…
Safiyane gerçekliğin kubbesi altında, kalın ahşap duvarların arasında inşa edilen hayatın, saatlerin, isteklerin lagününde yürüyen ruhunuzca, bir türlü kabul edilmeyip sürekli yıkılıp dökülen parçaların, üzerinize gelen duvarların, gerçekten ayıklanmış, özenle seçilen parçalarla yapılan o resimler; çokça vakit kalemsiz, silgisiz, kâğıtsız, kelamların açtığı düş pencereleridir. Tılsımına inanan için her şeyin mümkün olduğu, inanmayan için gerçeğin en küçük esintisiyle yeniden parçalanacak olan şehirler, yaşamlar, anlamlar ve anlar, her şey duyumsadığınız gibidir aslında, zaman sızlanmaz. Objektif baktığınızda yine kubbenin altında çatılmış, içine zor sığabileceğiniz tek kişilik bir çadırdır; içine girdiğinizde ise yeryüzündeki en büyük ütopyayı sakladığını, şaşkınlıkla fark edersiniz.