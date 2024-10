Düşlerinizin Hamisi Olun…

Am I really here in your arms

This is just like I dreamed it would be

I feel like we're frozen in time

And you're the only one I can see

—---

Gerçekten burada kollarında mıyım?

Bu tam da hayal ettiğim gibi.

Zamanda donmuş olduğumuzu hissediyorum.

Ve sen görebildiğim tek kişisin.

Youtube Spotify Apple Music