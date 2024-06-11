Dünyada Herkese Yılda 13.500 Dolar Temel Gelir Mümkün mü?

Bunu birazdan açacağım.
Diğer konu ise, acaba bu vatandaşlık gelirlerini vatandaşa dağıtmadan önce sağlık hizmetlerini, eğitim faaliyetlerini, ulaşım imkanlarını ve temel beslenme ürünlerini (bebeğin sütü, öğrencinin proteini, yaşlının özel besini gibi) ücretsiz olması mümkün değil mi? Bir de vergi yükü azaltılmalıdır. Ayrıca, dünyada hızlı artan enflasyon riskini çözmek için de bu imkanlar kullanılabilir.
Haliyle, insanların paraya ihtiyaç olmayacaksa, Çin’de uygulanan kredibilite gibi bir sistem mi hayata geçirilecek? Yani herkese verilmesi gereken 13 bin 500 dolarlık bedel bir para değil, kredibilite mi olacak? İyi vatandaş olanların yani kurallara uyanların, spor yapanların, sanatla uğraşanların, sosyal aktivitelere katılanların kredibilitesini artırırken, suçluların ve miskinlerin kredibilitesi azalacak mı? Her biri üzerinde, insan hakları esas olmak üzere, uzunca tartışmak gerekiyor.
Peki, yapay zekâ gelecekte neleri değiştirecek? Mesela bu yılın sonunda gelmesi beklenen GPT-5’ten neler bekleniyor?
Her yeni nesil model, bir öncekinden katlanarak daha karmaşıktır. Bir çok büyüklük daha fazla bilgi işlem işlemi gerektirirler, bu da çok daha fazla çip ve güç anlamına gelir. Çip, veri merkezi, güç ve finansal sermaye arzı, 4-5 yıllık dönemde en gelişmiş sınır modelleri için bir darboğaz olabilir. Malum, yapay zekâ ile birlikte enerji talebi de konuşulmaya başlandı. Altman, körfez ülkelerine trilyon dolarlık destek turuna çıktı. Yani finansal darboğaz da oluşabilir. Malum ülkeler arasında, çip rekabetinde beklenenin üzerinde sürtüşmeler yaşanıyor.
Soruyu GPT-5 yerine, önümüzdeki 10 yıl, olarak sorarsak: Amerikan büyük işletmeleri, Amerikan endüstriyel gücünün uzun süredir görünmeyen bir seferberliğine trilyonlarca dolar akıtmaya hazırlanıyor. On yılın sonunda, Amerikan elektrik üretimi yüzde on büyüyecek. Nükleer santraller, güneş enerjisi için tarlalar ve yeni enerji teknolojileri…
2027 yılına kadar okul öncesinden lise öğrencilerine her birinden niteliksel sıçrama beklenmelidir. Çünkü, AGI yani yapay genel zekâ esas olacak. Yapay Zekâ Teknolojisi’nde AGI (Artificial General Intelligence) olarak bilinen konu, insan bilişsel sistemlerinin geniş olduğu, farklı görevleri iyi yapabilen ve daha akıllıca odaklanmak yerine insan aklının genişliğini gerçekten simüle eden geniş bir çeşitlilikteki yapay zekâyı ifade ediyor.
AGI’nin mümkün olması için, yapay zekâ’nın kişisel farkındalığa ve bilince sahip olması gerekir; böylece sorunları çözebilir, çevresine uyum sağlayabilir ve daha geniş bir görev yelpazesi gerçekleştirebilir.
Şimdilik AGI teorik bir kavram ve araştırma hedefi olarak devam ediyor. Ancak gelecekte asıl konuşacağımız alanın bu olduğunu unutmayın. Haliyle, öğrencilerin tamamı önümüzdeki üç yıl içinde AGI ile entegre eğitim ve uygulamalar içinde olmalılar.
Laboratuvarlar çiçek açacak. Daha önceki bir yazımda, bu yeni dönemi “Buluşlar Çağı” olarak ifade etmiştim. Yapay zekâ teknolojileriyle donatılmış, yeni yüz binlerce laboratuvar kurulacak. Haliyle tahminlerin üzerinde milyonlarca uzmana ihtiyaç duyulacak.
Emek ve sermayenin yapı değiştirdiği bir dönem yaşanacak. Yeni dönemi bazıları “uzay komünizmi” olarak tanımlarken, bazıları da “yeni kapitalizminin ayak sesleri” olarak yorumluyor. Özgürlükler ve siyasi yapılar tartışmaya açılacak. Hiçbir yapı kendini kolay teslim etmeyeceği için, siyasi kargaşalara hazır olmak gerekiyor.
Bu arada Sam Altman’ın kişisel olarak, binlerce (evet binlerce) yapay zekâ girişimine yatırım yaptığı belirlendi. Yapay zekâ girişimleri ile Altman, önümüzdeki üç yıl içinde tarihin ilk dolar trilyoneri olursa şaşırmayalım.
Yapay zekânın oluşturduğu bu çığır açıcı gerçekler yanında “Evrensel Temel Gelir”in ne önemi var ki?
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