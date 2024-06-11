Dünyada Herkese Yılda 13.500 Dolar Temel Gelir Mümkün mü?

Önceki hafta, Open AI CEO’su Sam Altman yeni bir bombayı gündeme bıraktı. Ona göre, Chat GPT-7 piyasaya çıktığında, dünya paraya ihtiyaç duymayacak. Daha kötüsü ise, yüz milyonlarca insan da işsiz kalacak. Bunun için de Evrensel Temel Gelir’i yaşama geçirmek gerekiyor.

Bu kavram, kahve sohbetinde ortaya atılmış bir söylem değil. Üzerinde çok ince düşünülmüş, felsefi temelleri de olan ve dünyanın farklı yerlerinde deneyimlenmiş bir sistem. Hatta Stanford Üniversitesi’nde 2017 yılında Evrensel Temel Gelir Laboratuvarı bile kurulmuş.

Evrensel Temel Gelir (Vatandaşlık Geliri de deniliyor), bir devletin tüm vatandaşlarına düzenli diğer gelirlerinden ya da servetlerinden bağımsız olarak toplumun bir bireyi olmaları nedeniyle düzenli bir gelir sağlamasını öneren sosyal güvenlik kuramıdır.

Sam Altman, Evrensel Temel Gelir’i (ETG) Chat GPT-4o’nun (GPT-4 Omni) tanıtımı vesilesiyle gündeme getirdi. Yapay zekâ uygulaması GPT4o versiyonu, insanın duygularını okuyup, yorumlayabilen özelliği ile çok konuşuldu. Yüzünü kameraya tutuyorsun veya fotoğrafını sohbet alanına yükleyince; sevincini, üzüntünü, gerginliğini GPT4o anlıyor ve duygularını paylaşıyor. Bu özelliğin, yapay zekâ uygulamalarında yeni bir aşama olduğu kesin.

Yapay zekânın bu versiyonu ile isteyen her kişi yapay evcil hayvan edinebilir, yapay sohbet robotu satın alabilir ve beraber gülüp, oynayıp yine beraber ağlayabilir. Kim bilir başka neler çıkacak…

Peki, sonraki versiyonlarında ne olacak? Chat GPT-5 ne vadediyor? Ya önümüzdeki 10 yıl içinde ne gibi dönüşümler yaşanacak? Şu anda, dünyanın pek çok mahfilinde bunlar tartışılıyor. Ama Sam Altman, bir ipucu verdi. Chat GPT-7 çıktığında, dünya milletlerinin paraya ihtiyacı kalmayacak. Bu hangi yılda yaşanacak? Malum, GPT-3 çıkalı daha iki yıl olmadı. GPT-5’in bu yılın ikinci yarısında çıkabileceği bekleniyor. En kötü ihtimalle, 3-4 yıl içinde GPT-7 piyasaya sürülebilir. Böyle bir dünyaya hazır mıyız?

Belki de rakipleri daha hızlı hareket eder. Çin, bu hafta piyasaya sürdüğü ve 2 dakikalık, gerçek nitelikte video üreten yapay zekâ uygulaması Klink’i tanıttı. Klink, batılı yapay zekâ uygulamalarından daha gerçekçi ve kapsamlı görüntüler üretebiliyor.

Apple da, hafta başında Siri yerine geçecek Apple Intelligence’ı piyasaya sürdü ve yapay zekâlı iOS 18 uygulamasını tanıttı. Etkinlikte Elon Musk da hazır bulundu. Birlikte resim vermelerinden dolayı, Apple ile OpenAI’ın ortaklığı bile konuşulmaya başlandı. Muhtemel ki Google, Amazon ve Elon Musk da karşı hamlelerde bulunacaktır.

Evet, “insanların paraya ihtiyacı kalmaması” ne demektir? Bir de bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için yılda 13 bin 500 dolar, şahane bir emeklilik maaşı değil mi? Altman, bunu ABD vatandaşları için hesaplamış ama şu anda dünya geneli için düşünülüyor.