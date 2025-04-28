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Düğüne Sayılı Zaman Kaldıysa Çöz Bakalım: Sen Hangi Tip Gelin Olacaksın?

Düğüne Sayılı Zaman Kaldıysa Çöz Bakalım: Sen Hangi Tip Gelin Olacaksın?

dugun.com
dugun.com - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 14:19 Son Güncelleme: 28.04.2025 - 14:38

Her düğün farklı olduğu gibi her gelin de birbirinden çok farklıdır. Ama zaten düğünlerin bu kadar eğlenceli olmasının sebebi bu farklılıklar değil midir? Bizce kesinlikle öyle! Peki bakalım senin düğün günün adım adım yaklaşırken sen hangi tip gelin olacakmışsın...

1. Gelinliğin ile başlayalım! Seçiminde ne etkili olur?

2. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım… Düğün pastası nasıl olmalı?

3. Sence düğün sabahı seni nasıl buluruz?

4. Düğün günü attığın ilk story bunlardan hangisi olur?

5. Asıl ana geçelim... Düğün dansınız için herhangi bir planın var mı?

6. Balayı için bu yerlerden hangisi "tam bizlik" dediğin yer?

7. Son olarak, düğünle ilgili kafana en çok taktığın şey ne?

Instagram’ı ele geçirip tüm like’ları toplayan “o” gelin!

Düğünün tam da hayallerindeki gibi -ve hatta belki hayallerinden bile öte- olacak! Beğeni yağmuruna tutulacağına o kadar eminiz ki! Çünkü sen bu düğündeki her detayla tek tek ilgilenecek, her şeyi tam da olması gibi planlayacaksın! Bunu tek başına yapman mümkün mü? Tabii ki değil… Bu yüzden düğün organizasyonu için gerekli dans kurslarından fotoğrafçı seçimine kadar her şeyde düğün.com yanında! Çünkü her düğün, düğün.com ile başlar! Sana da like’ların keyfini çıkartmak kalır. Şimdiden mutluluklar dileriz!

Aksiliklere rağmen huzurunu kaçırmayan gelin!

Düğünlerde aksilikler olur, bu oldukça normaldir. Sen de bunun farkındasın, o yüzden o gün her şeye rağmen sadece düğününün keyfini çıkaracak gibi görünüyorsun. Çünkü senin için kusursuz bir düğün demek, tüm sevdiklerinin bir arada olması demek. Bu özel günde yanında düğün.com olduğu sürece her şey tam da istediğin gibi kusursuz ilerleyecek! Çünkü her düğün, düğün.com ile başlar! Sana da sevdiklerinle beraber günün keyfini çıkartmak kalır. Şimdiden mutluluklar dileriz!

Panikten eli ayağına dolaşan gelin...

Düğün günleri streslidir, bu yüzden senin paniğine hak veriyoruz. Ama şunu da unutmamanı isteriz, bugün senin hayatının en unutulmaz günlerinden biri olacak! O yüzden paniği olabildiğince kenara bırakıp tadını çıkarmaya çalış. Bizce panikten kurtulmanın yolu, düğün planlamasında iyi bir yardımcının olmasıdır. En büyük destekçin düğün.com olduğu sürece de endişeleneceğin bir şey yok demektir! Çünkü her düğün, düğün.com ile başlar! Sana da bu mutlu gününün keyfini çıkartmak kalır. Şimdiden mutluluklar dileriz!

Ne demiştik? Her düğün düğün.com ile başlar!

Ne demiştik? Her düğün düğün.com ile başlar!

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Onedio Üyesi
"Astrofizikçi dahi olsalar, ilk defa evlenen çiftlerin düğün planlamaya nereden başlayacaklarını bilemedikleri bir gerçek. İşte bu yüzden düğün hazırlık sürecini kolaylaştıran muhteşem site Düğün.com ile tanışın!
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