Düğüne Sayılı Zaman Kaldıysa Çöz Bakalım: Sen Hangi Tip Gelin Olacaksın?
Her düğün farklı olduğu gibi her gelin de birbirinden çok farklıdır. Ama zaten düğünlerin bu kadar eğlenceli olmasının sebebi bu farklılıklar değil midir? Bizce kesinlikle öyle! Peki bakalım senin düğün günün adım adım yaklaşırken sen hangi tip gelin olacakmışsın...
1. Gelinliğin ile başlayalım! Seçiminde ne etkili olur?
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2. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım… Düğün pastası nasıl olmalı?
3. Sence düğün sabahı seni nasıl buluruz?
4. Düğün günü attığın ilk story bunlardan hangisi olur?
5. Asıl ana geçelim... Düğün dansınız için herhangi bir planın var mı?
6. Balayı için bu yerlerden hangisi "tam bizlik" dediğin yer?
7. Son olarak, düğünle ilgili kafana en çok taktığın şey ne?
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