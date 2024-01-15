Dr. Murat Kemaloğlu: "Tekrarlayan Rüyalar Travmatik Çocukluk veya Ergenlik Dönemlerimizden Kaynaklanmaktadır"

Rüyalar, uyku sırasında beynimizde meydana gelen, iç dünyamızı anlamamız için önemli işaretler taşıyan zihinsel süreçlerdir. Rüyaların nasıl oluştuğu ve işlediği tam olarak anlaşılmıştır, diyemeyiz ancak rüyaların biyomekaniği hakkında epeyce çalışma var ve bugün en azından rüya sırasında beynimizde, vücudumuzda neler olduğuna dair daha fazla bilgiye sahibiz.

Çoğu dilimize de çevrilen çalışmalarda rüyaların, beynin uyku sırasındaki normal işleyişinin bir neticesi olduğu belirtilmektedir. Beyin, uyku sırasında, gün boyunca edinilen bilgileri, deneyimleri ve görüntüleri işler ve bunları hafızaya kaydeder. Tüm bu işlemler olup biterken, beynimizde çeşitli duygusal ve motor süreçler aktif hale gelir. Bütün bunlar rüyaların oluşumunu sağlar. Bazen onarıcı bir işlevi vardır rüyaların bazen de hafızayı düzene sokar.

- Rüyaların psikolojik ve fizyolojik etkilerini de değerlendirelim: Rüyaların insanların duygusal ve zihinsel sağlığına nasıl etki ettiğini açıklar mısınız?

Bilinen en eski zamanlardan beri rüyalar yorumlanarak insanların ruh sağlığına yönelik etkileri diri kalmıştır. Rüyalar, uyku sırasında zihnimizde ortaya çıkan gerçeküstü anlatılardır. Gündelik hayatımızın izdüşümleri olduğu kadar kadim mitler, masallar ve anlatılarla bağlantıları nedeniyle her zaman insanlığın ilgisini çekmiştir. Rüyaların ruh sağlığımızla olan bağlantıları üzerine çeşitli keşifler yapılmaya başlanmıştır.

Rüyalar, ruhsal durumumuz hakkında önemli ipuçları taşıdığı için ruh sağlığımızı anlamamıza katkı sağlar. Stresli, endişeli veya duygularımızı, iç dünyamızın sesini aşırı bastırıyorsak rahatsız edici rüyalar veya kâbuslar görebiliriz. Bazı araştırmalar, depresyondaki bireylerin gündelik hayatlarında yaşadıkları çaresiz, umutsuz veya seçeneksiz hallerine benzer ruh hallerini ifade eden depresif rüyalar gördüklerini, anksiyete bozuklukları olan bireylerin de sık sık kâbuslarla boğuştuğunu göstermiştir. Yani hem gözlemlerimiz hem de yapılan pek çok bilimsel çalışma rüyalar ve sağlığımız arasında bir ilişkiyi doğrulamaktadır.