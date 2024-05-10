Dizi ve Filmlerde Anne Rolünü Üstlenen Neredeyse Kendi Annemiz Kadar Sevdiğimiz 10 Karakter
Dizi ve Filmlerde Anne Rolünü Üstlenen Neredeyse Kendi Annemiz Kadar Sevdiğimiz 10 Karakter
Anneler Günü'nün coşkusunu yaşarken, televizyon dünyasının en sevilen annelik karakterlerini hatırlamaya ne dersiniz? Bu karakterler, sadece kurgusal figürler olmanın ötesinde, hayatımızın ayrılmaz birer parçası haline geldiler.
İşte, annelik rolleriyle izleyicilerin kalplerine dokunan ve unutulmaz izler bırakan 10 efsanevi karakter...
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1. The Sopranos’un sessiz kahramanı: Carmela Soprano
2. Kızılcık Şerbeti dizisinde parlayan bir karakter: Kıvılcım Arslan!
3. This Is Us'un annesi: Rebecca Pearson
4. DC evreninin en kıymetli karakterlerinden biri kesinlikle Superman'in annesi Martha Kent!
5. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin güçlü kadını: Cemile
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