onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Disney’den Grammy Sahnesine: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Demi Lovato

etiket Disney’den Grammy Sahnesine: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Demi Lovato

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
06.02.2026 - 15:01

Disney Channel döneminde tanıdığımız ve çok sevdiğimiz Demi Lovato, zamanla sadece bir çocuk yıldızı değil, güçlü sesi ile bir pop ikonuna dönüştü. Peki, kariyerini nasıl yönetti? Peki, bu başarıya nasıl ulaştı? Kariyerinde hangi dönüm noktalarından geçti, hayatında neler yaşadı? İşte müziğin efsanelerinden bu haftaki konuğumuz: Demi Lovato.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sadece Disney'in değil, herkesin yıldızı oldu.

1. Sadece Disney'in değil, herkesin yıldızı oldu.

Demi Lovato'nın müzik kariyeri, çok severek izlediğimiz Camp Rock filmleri ile başladı. Onu milyonlarca kişi tanıdı. O zamanlarda pek çok Disney yıldızı vardı, ama aralarından sıyrılmasını sağlayan onun güçlü sesi oldu.

2. Bu albümle kendini keşfetti.

2. Bu albümle kendini keşfetti.

Onun ilk çıkan albümü 2008 yılında yayınlanan Dont Forget'ti. Bu albüm ile müziği ne kadar çok sevdiğini de tüm dinleyenlerine ispatladı. Bu albüm genellikle pop-rock ağırlıklıydı. Bu tarzla aslında kendini buldu ve sadece bir Disney yıldızı olmaktan sıyrıldı.

3. Tarzını bu albümüyle değiştirdi.

3. Tarzını bu albümüyle değiştirdi.

Demi, kariyerindeki bir diğer sıçramayı Here We Go Again albümünde, rock tınılarını pop melodileriyle birleştirerek yaptı. Bu değişim onun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Daha da açmak gerekirse, sadece çocukların değil, genç yetişkinlerin de favorisi olmasını sağladı.

4. Hem acılarının, hem de gücünün şarkısı...

4. Hem acılarının, hem de gücünün şarkısı...

2011'de çıkardığı Skyscraper şarkısı ile Demi, hayranlarına kalbini tüm samimiyetiyle açtı. Çünkü şarkı onun yaşadığı zorluklardan ve kişisel hayatından bahsediyor.  Bu şarkı sayesinde aslında dinleyicilerine samimiyetini sunmuş oldu.

5. Canlı performansların kraliçesi!

5. Canlı performansların kraliçesi!

Demi Lovato, sesinin gücünü en iyi konserlerinde gösteriyor. Canlı performanslarla gücünü daha çok kanıtladı.  Özellikle baladlarda duygu aktarımı ve vokal kontrolüyle öne çıkması, onu döneminin en güçlü seslerinden biri yaptı. Bu yüzden konserleri çok coşkulu geçiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Başarılarla dolu bir albüm...

6. Başarılarla dolu bir albüm...

Demi, gücünü ve sahnedeki duruşunu kanıtladığı, 2015 yılında çıkardığı Confident albümü ile kanıtladı. Bu albümdeki çoğu şarkı hit olmayı başardı! Ayrıca Grammy adaylığını da getirdi. Bu albüm Demi'nin müzik kariyerini ciddi anlamda üst seviyeye taşıdı.

7. Mental sağlık mücadeleleri verdi.

7. Mental sağlık mücadeleleri verdi.

Demi, genç yaşta birçok sağlık problemi de yaşadı. Depresyon, anksiyete ve yeme bozukluklarıyla mücadele etti.Bu mücadelelerini paylaşmaktan asla kaçmadı ve her zaman hayranları ile paylaştı. Aslında onun müziklerindeki duygusal yoğunlukların sebebi de hayat mücadelesinden geliyor.

8. Tanıdık geldi mi?

8. Tanıdık geldi mi?

Demi Lovato ailedeki tek ünlü değil. Desperate Housewives’ın Wisteria Lane’inde tanıdığımız Juanita Solis’i canlandıran Madison De La Garza, aslında Demi Lovato’nun küçük üvey kız kardeşi!

9. Onun kendine ait bir belgesel dizisi var!

9. Onun kendine ait bir belgesel dizisi var!

Michael D. Ratner'ın yönettiği dört bölümlük Dancing with the Devil belgesel dizisi, Demi hakkında çarpıcı bilgiler öğrenmenizi sağlıyor. Demi'nin 2018'deki ölümcül doz aşımı da dahil olmak üzere hayatının en karanlık anları hakkında cesurca konuştuğu anları izleyenilirsiniz. 

Bu belgeselde Demi ölümden döndüğünü de söylüyor. Üç kez inme geçirdiğini, kalp krizi yaşadığını ve doktorlarının kendisine yalnızca beş ila on dakika ömrü kaldığını anlatıyor.

10. Demi Lovato şu an ne yapıyor?

10. Demi Lovato şu an ne yapıyor?

Demi Lovato, 3 yıl sonra konse turuna çıkıyor. 2026 yılında “It’s Not That Deep Tour” turuyla hayranlarıyla sahnede tekrar buluşacak. İlk büyük turnesi Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşecek. 

Ayrıca, yeme bozukluğu sonrası iyileşme sürecini desteklemek için One Plate at a Time” adında bir yemek kitabı çıkarıyor. Bu kitap da 2026 yılı Mart ayında satışa sunulacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın