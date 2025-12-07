Devleti Yıldızlarla Yönetmek: Osmanlı Müneccimbaşından Beyaz Saray Astroloğuna

Osmanlı'da astroloji, 'köşedeki falcı abla' seviyesini çoktan aşmış, doğrudan saraya entegre olmuş bir kurumdu. Müneccimbaşı, sadece 'fal bakan hoca' değil; zîclerle, zâyicelerle çalışan ciddi bir gökbilimci–astrologdu. Rasathanede gözlem yapar, saray için takvim hazırlar, padişaha ve vezirlere danışmanlık verirdi.

Bu işin kalbinde de eşrefi saat (saʿat-i saʿîde) vardı. Kabaca 'uğurlu saat' diye çevirebileceğimiz bu kavram, belli bir işin yapılmasının hayırlı sayıldığı zaman aralığını ifade ediyordu. Büyük seferlere çıkarken, saray inşaatlarının temelinde, önemli fermanların ilanında, hatta kimi zaman evliliklerde bile bu eşrefi saate dikkat edildiği anlatılır.

Müneccimbaşı, bu saatleri kafasına göre belirlemiyordu. Elinde gök cisimlerinin konumlarını gösteren tablolar vardı; hangi gün hangi burç yükseliyor, hangi gezegen ne tür 'etki' veriyor, bunlara bakarak hesap yapıyordu. Yani bir yandan astronomi, bir yandan astroloji. Devlet takvimleri bile ikiye ayrılmıştı:

Rakam takvimi: Günleri, ayları, dinî ve resmî tarihleri veren 'nötr' takvim.

Ahkâm takvimi: Gök olaylarının yorumları, burçlar ve eşrefi saat notlarıyla dolu 'yorumsal' takvim.

Sonuçta Osmanlı, gökyüzüyle ilişkisini resmîleştirmiş bir devletti. Padişah sabah kalktığında, Topkapı'nın bir yerlerinde, o gün için 'şu iş şu saatte daha uğurlu' diye yazılmış bir kayıt mutlaka vardı.