Derin Deniz Canlıları Böylesine Yüksek Basınca Rağmen Ezilmeyerek Nasıl Hayatta Kalabiliyor?

Bir yüzme havuzunun dibine daldığınızda, kulaklarınızdaki basıncın arttığını hissetmişsinizdir. Basınç, derinlere indikçe sürekli artar ve bu nedenle insanlar belirli derinliklerin altına inemezler.

Peki ya derin deniz canlıları nasıl bu kadar derinde ezilmeden hayatta kalabiliyor?

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