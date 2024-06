28 Yaşında ve Dünya’nın Çevresini 3 Kez Yüzdü

İzmirliyim. Öğretmen bir anne, teknisyen bir babanın kızıyım. Ailedeki tek çocuk ve tek sporcuyum. Zaten annem de ‘Seni görünce ikinciye cesaret edemedim’ der her zaman. Kendimi bildim bileli, denizde, köyde, dağda, bayırdayım. Ultramaratona da bu nedenle tutkuluyum.

-Bu spora başlamanın ideal bir yaşı var mı? Varsa kaçtır sence?

28 yaşındayım, 7 yaşından beri yüzüyorum, yani 21 yıldır sudayım. Elit atletler çok küçük yaşlarda başlıyor bu spora, vücudunuzun ona göre gelişmesi ve ciddi antrenman yapmanız gerekiyor. Bunun için 4-6 yaşlar ideal. Ama genel olarak bakarsak bence suyun yaşı yok, maraton yüzmeye geç yaşta başlayıp başarılı olan kişiler de var.

-Ultra Maraton Yüzücüsü olmak yani insan bedeninin limitlerini zorlamak. Hem zor hem de riskli bir iş seninki..

Her gün beş saat yüzsem, neredeyse 40 bin saat yüzmüşüm bu zamana kadar. Saatte üç kilometre hızla yüzüyorum. Bir bakıma dünyanın çevresini üç kez dolaşacak kadar yüzmüşüm Her defasında kendi sınırlarını aştığın, kendinle yarıştığın bir branş bu. İşime olan tutkum korkularımı da yenmemi sağlıyor. Tek bir kişinin suya girip yüzdüğü bir branş gibi görünse de arkamda güçlü bir ekip yer var. Psikolojik destek de çok önemli. Daha önce Kadın Voleybol Milli Takımımız’da da görev yapan Klinik Spor Psikoloğu Dr.Seren Akıncı Özdurulmuş destekliyor beni bu konuda. Ama tabii ki Ultramaraton ve Okyanus Yedilisi, herkesin yapabileceği bir spor değil, parkurlar zorlaştıkça, karanlıkta yüzüp, on saat planladığınız geçiş 15 saat olunca vücudunuz isyan etmeye başlıyor ve o zaman suda kendi başınıza kalıyorsunuz. İşte o anda “Bunu ne kadar istiyorum?” sorusu çıkıyor karşınıza. Pes etmeden, o sesleri susturabiliyorsanız karşı kıyıya ulaşıyorsunuz.