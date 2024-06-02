28 Yaşında ve Dünya’nın Çevresini 3 Kez Yüzdü

Bengisu Avcı çok genç, çok başarılı, çok cesur ve en önemlisi çok inatçı bir kadın. Her sabah 04.45'te kalkıyor ve günün yarısından fazlasını kulaç atarak geçiriyor. Çocukluk hayali zooloji veya okyanus bilimi okumakmış. Şans bu ya o bölümü okumamış olsa da onların arasında yüzerek/yaşayarak o canlıları en yakından tanıma şansını elde ediyor.

Avcı, kısa bir süre önce Talinn’deki Buz Dünya Şampiyonası’nda dünya rekoru kırdı. Manhattan etrafını yüzerek geçti, Triple Crown ünvanı elde eden ilk ve tek Türk kadın sporcu. Ayrıca Okyanus Yedilisi adı verilen ve dünyanın en zorlu yedi kanalını yüzerek geçmeyi hedefliyor. Manş Denizi, Catalina,Cebelitarık ile Cook Strait’i geçti bile. Malumunuz Molakai’de deniz anası teması nedeniyle 32. kilometrede tekneye çıktı ama bu parkuru da tekrarlayıp Kuzey Kanalı ve Tsugaru ile seriyi bitirmeye kararlı.

Onunla denizanası saldırısını konuşmak için bir araya geldik ama asıl amaç bu sporun bilinmeyenlerini anlatmasıydı. Öyle de yaptı ve ortaya şöyle bir gerçek de çıkmış oldu: 'Ükemizde ultra maraton yüzücüleri var ancak hayat şartları yüzünden spora devam edemiyorlar. Desteklenseler belki de onlarca Bengisu Avcı olacak.