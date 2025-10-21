onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Dehşet Bey Konusu Nedir? Dehşet Bey Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Dehşet Bey Konusu Nedir? Dehşet Bey Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.10.2025 - 10:32

Film dünyası iddialı projelerle dolup taşmaya hazırlanıyor. Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı Dehşet Bey merakla beklenen yapımların başında geliyor. Peki Dehşet Bey filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, vizyon tarihi belli mi? Ayrıca filmle ilgili Eşref Rüya dizisine açılan intihal davası süreci neyi kapsıyor? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası için detaylar sizlerle…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dehşet Bey Konusu

Dehşet Bey Konusu

Dehşet Bey, Murat Menteş’in aynı adlı çizgi romanından sinemaya uyarlanıyor. Hikaye, Fedailer Ocağı adlı gizli bir yapı tarafından yetiştirilmiş, soğukkanlı ve kusursuza yakın bir suikastçı olan Dehşet Bey’in yaşadığı büyük kırılmaya odaklanıyor. Hayatını emir ve itaat üzerine kurmuş olan bu karakter, ilk kez kalbinin sesini duyduğunda tüm düzeni sarsılıyor. Aşk, vicdan ve sadakat çatışmasıyla yüzleşmek zorunda kalan Dehşet Bey’in sorguladığı şey artık yalnızca görevleri değil, kendi kimliğidir. Film, aksiyonla psikolojik gerilimi birleştiren, stilize anlatımıyla dikkat çeken bir atmosfer vadediyor.

Dehşet Bey Oyuncu Kadrosu

Dehşet Bey Oyuncu Kadrosu

Başrolde Barış Arduç var ve suikastçı Dehşet Bey karakterine hayat veriyor. Ona eşlik eden kadın başrol Tuba Büyüküstün, filmde gizemli ve güçlü bir kadın figürüyle karşımıza çıkıyor. Kadroda ayrıca Saygın Soysal, Ercan Kesal, Şebnem Hassanisoughi, Hakan Kurtaş ve Taner Ölmez gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

Dehşet Bey Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dehşet Bey Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Filmin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin, senaryosunu ise Murat Menteş üstleniyor. Yapımcı koltuğunda Taff Pictures bulunuyor. Film, yayın tarihi olarak 21 Ekim 2025 için planlanmıştı. Prime Video’da yayınlandı.

Dehşet Bey Son Haberler - Eşref Rüya Davası

Dehşet Bey Son Haberler - Eşref Rüya Davası

Filmin senaristi Murat Menteş, Eşref Rüya dizisinin senaryosunda, kendi eserinden izinsiz uyarlama yapıldığını iddia etti. Bu nedenle dizi senaristi Ethem Özışık ve yapımcı şirket Tims&B’ye karşı intihal (eser hırsızlığı) davası açıldı. Murat Menteş, bazı sahneler, karakter yapıları ve diyalogların Dehşet Bey evreninden alındığını savundu. Süreç halen mahkeme sürecinde olup, film cephesinden gala gecesinde “Dehşet Bey özgündür” savunması tekrarlandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın