Dehşet Bey Konusu Nedir? Dehşet Bey Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Dehşet Bey, Murat Menteş’in aynı adlı çizgi romanından sinemaya uyarlanıyor. Hikaye, Fedailer Ocağı adlı gizli bir yapı tarafından yetiştirilmiş, soğukkanlı ve kusursuza yakın bir suikastçı olan Dehşet Bey’in yaşadığı büyük kırılmaya odaklanıyor. Hayatını emir ve itaat üzerine kurmuş olan bu karakter, ilk kez kalbinin sesini duyduğunda tüm düzeni sarsılıyor. Aşk, vicdan ve sadakat çatışmasıyla yüzleşmek zorunda kalan Dehşet Bey’in sorguladığı şey artık yalnızca görevleri değil, kendi kimliğidir. Film, aksiyonla psikolojik gerilimi birleştiren, stilize anlatımıyla dikkat çeken bir atmosfer vadediyor.