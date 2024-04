Değişimin Anahtarı: Korkuları Yenmek ve Cesur Adımlar Atmak

“Her şey değişir. Değişmeyen tek şey değişimdir.” demiş Yunan filozof Heraklitos. Yaşamın özünde devinim ve değişim vardır. Hayatımızın bir parçasıdır bu. Gece yerini gündüze bırakır her gün. Kozasındaki tırtıl kelebeğe dönüşür. Bizler de her gün, her an değişiriz. Bazen isteyerek, bazen istemeden. Bu nedenle değişime direnmek yerine, değişime kucak açmayı öğrenmek bizim hayrımızdır.