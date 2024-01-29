Değerler ve Maskeler

Olaylar karşısında verdiğimiz tepkiler, başkalarına nasıl davrandığımız, bize nasıl davranılmasını istediğimiz değerlerimizle şekillenir. Dürüstlük, özgürlük, cömertlik, iyilik, adalet, sevgi temel değerlerimiz olabilir.

Peki, bu değerler bizde nasıl şekillenir?

“Sana ait olmayan şeyi alma”, “Arkadaşını incitirsen, özür dile”, “Dürüst ol”, “Emanete ihanet etme” … Eminim bu ve benzeri sözleri çocukluğunuzda ailenizden ya da öğretmeninizden duymuşsunuzdur. İşte bu sözler, yetişkin hayatımızda değerlere dönüşürler ve daha birer çocukken bizlere aşılanan değerleri yetişkinlik hayatına taşıyabilenler hem bireysel hem de toplumsal mutluluğu yaşayan toplumları oluştururlar.

Özdeğerlerimizle huzur içinde yaşayamadığımızda ise huzursuz ve mutsuz hissederiz. Değerlerimizle uyum içinde yaşayıp yaşamadığımızı anlamak ve kendimize ihtiyacımız olanı vermek değer tanımlamasıyla başlar.

Aşağıdaki soruları kendimize sorarak en çok hangi değere sahip olduğumuzu belirleyebiliriz.

• Hayatınızda en önem verdiğiniz şey nedir?

• Hayatınızda sizi en çok mutlu eden olay ya da olaylar hangileri?

• Hayatınızda olmasını en çok istediğiniz şey nedir?

• Yapmaktan hoşlandığınız şey nedir?

• Kendinizi en güçlü hissettiğiniz anı tarif eder misiniz?

• Kendinizi iyi hissettiğiniz yer neresidir?

• En çok sahip olmayı arzu ettiğiniz şey nedir?

• Kaybetmekten en çok korktuğunuz şey nedir?

Elbette bu sorular karşısında dürüst olmak da çok önemlidir. Çünkü kime sorsak ahlaklı olmayı ve adaleti ilk değeri olarak sayar ama insanların çoğu kalabalık bir kuyrukta fırsatını bulduğu an öne geçer. Bu nedenle bireysel değerlerin farkındalığı çok kıymetlidir.