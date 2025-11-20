onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Selen Görgüzel Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Selen Görgüzel Survivor'da mı?

Selen Görgüzel Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Selen Görgüzel Survivor'da mı?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.11.2025 - 12:38

Selen Görgüzel Survivor’da mı? Survivor’a mı giriyor? 2026 sezonu yaklaşırken yarışmacı kadrosu hakkında en çok aranan sorulardan biri bu oldu. Oyunculuk kariyeri ve dizi-film projeleriyle tanınan Selen Görgüzel'in adının Survivor 2026 ile anılması sosyal medyada büyük merak yarattı. Peki Selen Görgüzel gerçekten Survivor’a katılıyor mu? Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel evli mi? İşte tüm detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Selen Görgüzel Kimdir?

Selen Görgüzel Kimdir?

Oyuncu Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunan 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu'nda eğitim hayatına başladı. Ortaöğrenimi ise 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamladı.

Görgüzel ilk evliliğini 1997 yılında iş insanı Yılmaz Bektaş ile yaptı. Bu evlilikten İlknaz isminde bir kızı olan oyuncu, 2003 yılında eşinden boşandı. 2014 yılında ise meslektaşı Hamdi Alkan ile evlendi. Ancak çift 2022'de boşandı.

Selen Görgüzel Survivor'da mı?

Selen Görgüzel Survivor'da mı?

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Selen Görgüzel'in Survivor 2026'da yarışacağını açıkladı. Selen Görgüzel, Survivor yarışmacısı oldu.

Selen Görgüzel'in Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Selen Görgüzel'in Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Emanet

  • Türk Malı

  • Avrupa Yakası

  • Bir Dilim Aşk

  • Belalı Baldız

  • Deli Duran

  • Doktorlar

  • Kurtlar Vadisi Pusu

  • Oğlum İçin

  • 7 Kocalı Hürmüz

  • O Hayat Benim

  • Renklerle Kaybolan Hayat: Fikret Mualla

  • Aşk Emek İster

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın