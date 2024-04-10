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Çocuklarınızın Okurken Keyif Alacağı Basit Ama Eğlenceli 9 İngilizce Metin

Çocuklarınızın Okurken Keyif Alacağı Basit Ama Eğlenceli 9 İngilizce Metin

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 17:02

Çocuklarınızın dil öğrenim yolculuğunu keyifli bir deneyime dönüştürecek bir sürprizimizle karşınızdayız. İşte, merakları körükleyen hikayeler ve çarpıcı renklerle dolu dünyaların kapılarını açacak olan 9 muhteşem İngilizce metin. Bu metinler, çocuklarınıza İngilizce'yi sevdirecek ve öğrenmeyi eğlenceli bir maceraya dönüştürecek.

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1. Tim and Sam (Tim ve Sam)

Tim and Sam are best friends. They live in a small town. Tim has big, brown eyes. Sam always has a smiling face.

Every day after school, Tim and Sam meet at the park. They swing high and feel the wind. Sometimes they race around the playground.

Tim is good at drawing animals. Sam likes to watch him draw. They imagine adventures for the animals.

One sunny day, Tim and Sam find a shiny rock. They think it's magical. They keep it safe in their treasure box.

Tim and Sam share snacks and play games together. They know they will always be best friends.

They explore the world together, hand in hand, knowing they can conquer anything with their friendship.

2. Crying Baby (Ağlayan Bebek)

The mother gave her baby a red apple. The baby tried to eat the apple. His mouth was too small. And he didn’t have any teeth. 

His brother took the apple. His brother ate the apple. The baby cried. His brother gave the baby a blue ball to play with. The baby smiled. His brother took the ball from the baby.

He rolled the ball on the floor. The brown and white dog picked up the ball. The dog chewed on the ball. The baby cried again. 

His brother picked up the cat. He put the cat on the bed with the baby. The baby pulled the cat’s tail. The cat jumped off the bed. The dog chased the cat. The baby cried again. 

His brother let the baby hold a sock. The baby played with the sock. The baby was happy.

3. My Wonderful Family (Benim Harika Ailem)

I live in a house near the mountains. I have two brothers and one sister, and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is very kind. My grandmother also lives with us. She came from Italy when I was two years old. She has grown old, but she is still very strong. She cooks the best food!

My family is very important to me. We do lots of things together. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. My sister likes to cook with my grandmother. On the weekends we all play board games together. We laugh and always have a good time. I love my family very much.

4. The House (Ev)

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is John. The daughter's name is Sarah.

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom.

The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog.

5. My Favorite Toy (En Sevdiğim Oyuncak)

Hi! My name is Ali. I have a favorite toy. It's a red car with shiny wheels. I love to play with my car every day. I push it around the room and make vroom vroom sounds.

Sometimes, I pretend it's driving to the park or the store. My car is my best friend! When I'm sad, I play with my car, and it makes me feel better. I take good care of my car and always put it back in its special place when I'm done playing. I love my red car!

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6. The Sisters (Kız kardeşler)

The little sisters went into the room to play at ball.

“We must be careful not to wake the white cat,” the tall one said, softly.

“Or to spoil the roses,” the fat one whispered;

“But throw high, dear sister, or we shall never hit the ceiling.”

“You dear children,” thought the white cat,

Why do you come to play here at all? Only just round the corner are the shady trees, and the birds singing on the branches, and the sunshine is flecking the pathway. Who knows but what, out there, your ball might touch the sky? Here you will only disturb me, and perhaps spoil the roses; and at best you can but hit the ceiling!

7. Elephant and Friends (Fil ve Arkadaşları)

One day an elephant wandered into a forest in search of friends. He saw a monkey on a tree. “Will you be my friend?” asked the elephant. Replied the monkey, “You are too big. You can not swing from trees like me.” Next, the elephant met a rabbit. He asked him to be his friends.

But the rabbit said, “You are too big to play in my burrow!” Then the elephant met a frog. “Will you be my friend? He asked.

“How can I?” asked the frog. “You are too big to leap about like me.” The elephant was upset.

He met a fox next. “Will you be my friend?” he asked the fox.

The fox said, “Sorry, sir, you are too big.” The next day, the elephant saw all the animals in the forest running for their lives. The elephant asked them what the matter was. The bear replied, “There is a tiger in the forest. He’s trying to gobble us all up!” The animals all ran away to hide. The elephant wondered what he could do to save everyone in the forest.

8. Sean and The Birthday Cake (Sean ve Doğum günü Pastası)

Sean likes food. He likes fruit and vegetables. He likes bread and cakes. He likes fish and dairy products. He likes meat. He eats everything!

One day he goes to a party. It is a birthday party for his friend Leo. He enjoys the party with his friends. They dance and have fun.

At the end of the night, Leo’s mother comes with a cake. Everyone is very happy. They like sweet cakes. Sean is also happy. He likes food!

Leo’s mother slices the cake and gives every kid a piece of cake. Sean is the first one that gets a piece. At first, he is very happy, but after a few moments, he turns blue. He runs outside.

When he returns, everybody is very surprised. His friend Leo asks, “Sean, is everything alright? You don’t behave like yourself!”

Sean is surprised. “Why, Leo? Why do you say that?”

“Well,” Leo answers, “you usually love food very much! You don’t run away from food!”

Sean smiles and says, “Yes, Leo, I love food. But that cake is not food!”

9. The City Where I Live (Yaşadığım Şehir)

I'm Jane, and I want to share with you about my town.

I live in an apartment. In my town, there's a post office where folks send letters. On Mondays, I head to my workplace. I'm employed at the post office. Everyone buys groceries from the supermarket. They also dine at the local eatery, which serves delicious pizza and ice cream.

My pals and I often hang out at the park. We love playing soccer there. Come Fridays, we usually catch a movie at the cinema. Kids get to enjoy their weekends without school. If anyone falls ill, they visit the hospital where doctors and nurses provide care. The police ensure everyone's safety. I feel fortunate to call my town home.

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