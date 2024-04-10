Çocuklarınızın Okurken Keyif Alacağı Basit Ama Eğlenceli 9 İngilizce Metin
Çocuklarınızın Okurken Keyif Alacağı Basit Ama Eğlenceli 9 İngilizce Metin
Çocuklarınızın dil öğrenim yolculuğunu keyifli bir deneyime dönüştürecek bir sürprizimizle karşınızdayız. İşte, merakları körükleyen hikayeler ve çarpıcı renklerle dolu dünyaların kapılarını açacak olan 9 muhteşem İngilizce metin. Bu metinler, çocuklarınıza İngilizce'yi sevdirecek ve öğrenmeyi eğlenceli bir maceraya dönüştürecek.
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1. Tim and Sam (Tim ve Sam)
2. Crying Baby (Ağlayan Bebek)
3. My Wonderful Family (Benim Harika Ailem)
4. The House (Ev)
5. My Favorite Toy (En Sevdiğim Oyuncak)
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6. The Sisters (Kız kardeşler)
7. Elephant and Friends (Fil ve Arkadaşları)
8. Sean and The Birthday Cake (Sean ve Doğum günü Pastası)
9. The City Where I Live (Yaşadığım Şehir)
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