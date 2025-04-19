Fenomen Arkadaşını Öldüren Sevil Akdağ Tutuklandı
Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden uzaklaşıp polis tarafından kısa sürede yakalanan Sevil Akdağ tutuklandı.
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Oyuncu Sevil Akdağ, sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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