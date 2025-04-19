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Fenomen Arkadaşını Öldüren Sevil Akdağ Tutuklandı

Fenomen Arkadaşını Öldüren Sevil Akdağ Tutuklandı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.04.2025 - 21:54 Son Güncelleme: 19.04.2025 - 21:56

Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden uzaklaşıp polis tarafından kısa sürede yakalanan Sevil Akdağ tutuklandı.

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Oyuncu Sevil Akdağ, sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.

Oyuncu Sevil Akdağ, sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.

Dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşanan tartışma sonrasında Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı bıçakladı. Olay yerinden uzaklaşan Akdağ, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı.

Bıçaklanarak öldürülen Elif Kırav'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü ve kardeşi Furkan Kırav, Elif'in vücudunda 30 bıçak darbesi olduğunu açıkladı.

Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Akdağ hakkında tutuklama kararı çıktı. Akdağ işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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