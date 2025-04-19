Arkadaşı Sevil Akdağ Tarafından Katledilen Elif Kırav'ın Cenaze Töreninde Annesi ve Ablası Sinir Krizi Geçirdi

Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı katletti. Önce bir süre dışarda vakit geçiren ikili bir süre sonra Kırav'ın evine geçti. Aralarında başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı ve Akdağ, Kırav'a bıçakla saldırdı. Akdağ, bu korkunç olayın hemen ardından kaçmayı denese de polis ekipleri tarafından hızla yakalandı.
Elif Kırav'ın cenaze töreni geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi. Genç kadının annesi ve ablası cenazede sinir krizi geçirdi.
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Kavganın sebepsiz yere çıktığını söyleyen Sevil Akdağ'ın çok alkollü olduğunu, olayı tam olarak hatırlayamadığını söylediği iddia edildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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