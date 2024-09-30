Çocuklarınızın Kullandığı Tablet veya Telefonlarda Bulunması Gereken Yabancı Dil Uygulamaları
Çocuklarınızın Kullandığı Tablet veya Telefonlarda Bulunması Gereken Yabancı Dil Uygulamaları
Günümüz teknolojisi sayesinde çocuklarımızın dil öğrenmesi artık daha eğlenceli ve etkili bir hale geldi. Telefonlar ve tabletler, çocukların dikkatini çekebilecek birçok renkli ve eğlenceli uygulama ile dolu. Bu uygulamalar hem dil becerilerini geliştirmek hem de onları sıkmadan eğitmek için harika bir fırsat sunuyor. İşte çocuğunuzun tabletinde ya da telefonunda mutlaka bulunması gereken, dil öğrenimini destekleyen 11 uygulama!
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1. Duolingo
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2. Babbel
3. Memrise
4. Lingokids
5. Busuu
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6. FunEasyLearn
7. Gus on the Go
8. Tinycards
9. Pacca Alpaca
10. Mondly Kids
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