Çocuklarınızın Kullandığı Tablet veya Telefonlarda Bulunması Gereken Yabancı Dil Uygulamaları

Eğer çocuğunuzun tabletinde ya da telefonunda yer alacak bir uygulama arıyorsanız, Kids Academy tam size göre. Özellikle küçük yaştaki çocuklar için İngilizce dil öğrenimini eğlenceli hale getiren Kids Academy, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için biçilmiş kaftan. Renkli ve interaktif dünyasıyla çocukların favorisi olacak bu uygulama, hem dil öğrenimi hem de eğitici aktiviteleri bir arada sunuyor. Daha ne olsun?