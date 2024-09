Çocuklarınızın Kullandığı Tablet veya Telefonlarda Bulunması Gereken Yabancı Dil Uygulamaları

Gus on the Go, özellikle küçük çocuklar için tasarlanmış, sevimli bir dil öğrenme uygulaması. Eğlenceli karakterler, hikayeler ve interaktif aktivitelerle çocukların dikkatini çeken bu uygulama, temelden başlayarak kelime bilgisi kazandırıyor. Küçük yaş grubundaki çocuklar için oldukça uygun olan bu uygulama, onları eğlendirirken dil öğrenmelerine de olanak sağlıyor.