Çocuklarınıza Hayat Boyu Faydalı Olacak 12 Eğitim Yöntemi
Çocuklarınıza Hayat Boyu Faydalı Olacak 12 Eğitim Yöntemi
Bir çocuğu okula yazdırmak ömür boyu bir şeyler öğrenmesini sağlamak için yeterli değildir. Çoğu zaman göz ardı edilse de daha erken yaşlarda başlanan alışkanlıklar aslında eğitim hayatında oldukça belirleyicidir. Henüz bebeklik döneminde yeni şeylerle tanışmak, problem çözme yeteneklerini geliştirmek adına oldukça önemlidir. Gelin, her ebeveynin mümkün olan en erken yaşta başlaması gereken eğitici-öğretici alışkanlıklara yakından bakalım!
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1. Evde yaratıcı alanlar yaratın.
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2. Mümkün oldukça erken yaşta başlayın.
3. Merak etmesini sağlayın.
4. Sorun çözmesini teşvik edin.
5. Heyecanlandıkları şeyin üstüne gidin.
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6. Ona yeni yerler gösterin.
7. İyi bir örnek olun.
8. Ona basit görevler verin.
9. Sorular sorarak merakını canlı tutun.
10. Eğitici kitaplar ve oyuncaklar edinin.
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11. Her koşulda destekleyici olun.
12. Sürdürülebilir bir rutin oluşturun.
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