Çocukların Bağımsız Olmasına Odaklanan 100 Yıllık Metot: Montessori Eğitim Yöntemi
Çocukların Bağımsız Olmasına Odaklanan 100 Yıllık Metot: Montessori Eğitim Yöntemi
Çocukların özgürce keşfetmesine, hata yaparak öğrenmesine ve kendi hızlarında ilerlemesine olanak tanıyan Montessori eğitimi, aslında tam 100 yıldır hayatımızda! “Peki nedir bu Montessori?” diye soracak olursanız, en basit haliyle çocukların bağımsız olmasını destekleyen bir eğitim yaklaşımı diyebiliriz. Hazırsanız, bu yöntemle ilgili bilmeniz gereken her şeyi adım adım anlatıyoruz. Montessori'nin neden bu kadar popüler olduğunu öğrenmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım!
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Montessori eğitimi dediğimizde aslında çocukların kendi hızlarında ve kendi yollarıyla öğrenmelerine olanak tanıyan bir yaklaşımdan bahsediyoruz.
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Tabii bu süreçte ortam da çok önemli.
Bu süreçte öğretmenlerin rolü de alıştığımızdan biraz farklı.
Montessori’nin en güzel yanlarından biri, sosyal etkileşimi de desteklemesi.
Ama iş sadece akademik becerilerle sınırlı değil.
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