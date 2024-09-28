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Çocukların Bağımsız Olmasına Odaklanan 100 Yıllık Metot: Montessori Eğitim Yöntemi

etiket Çocukların Bağımsız Olmasına Odaklanan 100 Yıllık Metot: Montessori Eğitim Yöntemi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 16:01

Çocukların özgürce keşfetmesine, hata yaparak öğrenmesine ve kendi hızlarında ilerlemesine olanak tanıyan Montessori eğitimi, aslında tam 100 yıldır hayatımızda! “Peki nedir bu Montessori?” diye soracak olursanız, en basit haliyle çocukların bağımsız olmasını destekleyen bir eğitim yaklaşımı diyebiliriz. Hazırsanız, bu yöntemle ilgili bilmeniz gereken her şeyi adım adım anlatıyoruz. Montessori'nin neden bu kadar popüler olduğunu öğrenmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım!

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Montessori eğitimi dediğimizde aslında çocukların kendi hızlarında ve kendi yollarıyla öğrenmelerine olanak tanıyan bir yaklaşımdan bahsediyoruz.

Montessori eğitimi dediğimizde aslında çocukların kendi hızlarında ve kendi yollarıyla öğrenmelerine olanak tanıyan bir yaklaşımdan bahsediyoruz.

Yani burada “şimdi bunu öğrenmen lazım” gibi bir zorunluluk yok; her şey çocukların ilgi ve meraklarına göre şekilleniyor. Böylece çocuklar, öğrenme sürecini hem özgür hem de eğlenceli bir deneyime dönüştürüyorlar.

Tabii bu süreçte ortam da çok önemli.

Tabii bu süreçte ortam da çok önemli.

Montessori sınıfları öyle bir düzenlenmiş ki her şey çocuğun kolayca ulaşabileceği yerlerde. Materyallerden kitaplara kadar her şey onların boyuna uygun şekilde yerleştiriliyor. Bu da çocuklara “ben bunu kendim yapabilirim” hissi veriyor, ki bu da özgüven kazanmaları için harika bir adım.

Bu süreçte öğretmenlerin rolü de alıştığımızdan biraz farklı.

Bu süreçte öğretmenlerin rolü de alıştığımızdan biraz farklı.

Geleneksel öğretmen gibi sürekli bir şeyler anlatmaktan ziyade, rehberlik ediyorlar. Yani çocukların ne yapacağını göstermiyorlar, sadece ihtiyaç duyduklarında yardımcı oluyorlar. Bu da çocuklara sorumluluk duygusunu aşılıyor, kendi kararlarını almalarını sağlıyor.

Montessori’nin en güzel yanlarından biri, sosyal etkileşimi de desteklemesi.

Farklı yaş gruplarındaki çocuklar bir arada olduğu için büyükler küçüklere yardım ediyor, küçüklere rol model oluyor. Bu sayede paylaşma, yardımlaşma ve iş birliği gibi çok değerli beceriler kazanıyorlar.

Ama iş sadece akademik becerilerle sınırlı değil.

Günlük hayat becerileri de Montessori’nin önemli bir parçası. Mesela sofrayı hazırlamak, ayakkabı bağlamak ya da bitki sulamak gibi basit görevlerle çocuklar, bağımsızlıklarını pekiştiriyor ve “ben bunu da yapabilirim” duygusunu iyice geliştiriyorlar.

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Tabii kullanılan materyaller de bu süreçte büyük rol oynuyor.

Tabii kullanılan materyaller de bu süreçte büyük rol oynuyor.

Montessori’de genelde doğal materyaller tercih ediliyor: tahta oyuncaklar, taşlar, kumaşlar... Böylece çocuklar dokunarak, hissederek öğreniyorlar ve dünyayı çok daha iyi anlama fırsatı buluyorlar.

Bir de hata yapmak Montessori’de çok doğal karşılanıyor.

Hatta hata yapmak öğrenme sürecinin bir parçası olarak görülüyor. Yani çocuk bir hata yaptığında “yanlış yaptım” demek yerine, “buradan ne öğrenebilirim” diye düşünüyor. Bu da onların problem çözme becerilerini geliştirmelerini sağlıyor.

Bu eğitim yöntemi, çocukların odaklanma ve sabır gibi önemli beceriler kazanmasına da yardımcı oluyor.

Çünkü bir aktiviteye daldıklarında, onu uzun süre yapabilme özgürlüğüne sahipler. Böylece dikkatlerini uzun süre bir şeye verebilmeyi öğreniyorlar, ki bu da ileride karşılaşacakları daha büyük zorluklarla başa çıkmalarında işe yarıyor.

Montessori’nin belki de en sevilen tarafı, çocuklara özgür seçim yapma fırsatı sunması.

Montessori’nin belki de en sevilen tarafı, çocuklara özgür seçim yapma fırsatı sunması.

Hangi etkinliği yapacaklarına kendileri karar veriyorlar. Bu da onlara sorumluluk duygusunu kazandırıyor, aynı zamanda kendi ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı oluyor. Böylece bir yandan bağımsızlıklarını geliştirirken bir yandan da kendi yolculuklarına yön vermeyi öğreniyorlar.

Son olarak, bu eğitim yöntemi çocukların bağımsız düşünmesini de teşvik ediyor.

Yani, bir şeyleri sorgulamayı, keşfetmeyi ve kendi çözümlerini bulmayı öğreniyorlar. Bu da gelecekte yaratıcı, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlıyor. Montessori’nin yüz yılı aşkın süredir popüler olmasının sebeplerinden biri de tam olarak bu: çocukların kendi yollarıyla büyümelerine olanak tanıması.

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