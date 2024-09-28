Çocukların Bağımsız Olmasına Odaklanan 100 Yıllık Metot: Montessori Eğitim Yöntemi

Montessori sınıfları öyle bir düzenlenmiş ki her şey çocuğun kolayca ulaşabileceği yerlerde. Materyallerden kitaplara kadar her şey onların boyuna uygun şekilde yerleştiriliyor. Bu da çocuklara “ben bunu kendim yapabilirim” hissi veriyor, ki bu da özgüven kazanmaları için harika bir adım.