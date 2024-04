Çocuğunuza İngilizce Sayıları En Kolay Şekilde Öğretebilmeniz İçin 10 Yol

Kartları yan yana yanlış bir sırayla dizerek çocuğunuzun bu sırayı düzeltmesini isteyin. Örneğin 1’den 5’e kadar olan sayıları “one, two, four, three, five” şeklinde dizebilirsiniz. Çocuğunuzun bu sırada bulunan “four” ve “three”nin yerlerini değiştirmesi gerekecektir. Hem pratik zekalarını kullanmaları gerekecek hem de İngilizce tekrar yapmış olacaklar.