Çocuğunuza İngilizce Sayıları En Kolay Şekilde Öğretebilmeniz İçin 10 Yol
Çocuğunuza İngilizce Sayıları En Kolay Şekilde Öğretebilmeniz İçin 10 Yol
Çocuklar genelde sayı saymayı severler. Yeni öğrenilen bir hayat ile bağlantı kurmanın yollarından biridir belki de bu. İngilizce öğrenirken de sayıları öğrenmek onları için eğlenceli olabilir. Daha kolay şekilde öğrenebilirler. İşte size çocuklarınıza sayı saymayı öğretmenin eğlenceli yollarını sıraladık...
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1. 1’den 5’e kadar sayıları kartlara İngilizce şekilde yazarak çocuğunuza bunları gösterip sayıyı okuyabilirsiniz.
2. Yine kartlardan devam ediyoruz. Sayıların sırasını karıştırıp onun düzeltmesini isteyebilirsiniz.
3. Kartlarda sınır yok! Sayılarla zıplama oyunu çocuklar için çok eğlenceli olabilir.
4. Bazı şeyleri saymasını sağlayabilirsiniz.
5. Çizimlerle de sayıları öğrenmelerini sağlayabilirsiniz.
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6. El ve parmak sayma oyunu oynayabilirsiniz.
7. Çizgi filmler ve çocuk programları izletebilirsiniz.
8. Üstünde sayılar olan zarlardan bir oyun çıkartabilirsiniz.
9. Şarkılar ve tekerlemeler söyletebilirsiniz.
10. Boya yaptırarak da sayıları öğretebilirsiniz.
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