Çocuğunuza İngilizce Sayıları En Kolay Şekilde Öğretebilmeniz İçin 10 Yol

Çocukların sayması için en iyi şeyler, etraflarında olan şeylerdir. 'Orada kaç pencere var?' gibi sorulara yanıt olarak saydıkça etrafta koşmalarını ve nesnelere dokunmalarını isterseniz bu daha eğlenceli ve aktif olur. Bazı şeyleri (örneğin, zımbalar ve boya kalemleri kutuları) odanın etrafına gizleyerek bunu daha zor ve rekabetçi bir hale getirebilirsiniz. İngilizceyi çok seveceğine emin olabilirsiniz. Çünkü bu sayılar bu şekilde kafalarında somutlaşmış olacak.