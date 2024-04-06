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Çocuğunuza İngilizce Sayıları En Kolay Şekilde Öğretebilmeniz İçin 10 Yol

Çocuğunuza İngilizce Sayıları En Kolay Şekilde Öğretebilmeniz İçin 10 Yol

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 17:01

Çocuklar genelde sayı saymayı severler. Yeni öğrenilen bir hayat ile bağlantı kurmanın yollarından biridir belki de bu. İngilizce öğrenirken de sayıları öğrenmek onları için eğlenceli olabilir. Daha kolay şekilde öğrenebilirler. İşte size çocuklarınıza sayı saymayı öğretmenin eğlenceli yollarını sıraladık...

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1. 1’den 5’e kadar sayıları kartlara İngilizce şekilde yazarak çocuğunuza bunları gösterip sayıyı okuyabilirsiniz.

1. 1’den 5’e kadar sayıları kartlara İngilizce şekilde yazarak çocuğunuza bunları gösterip sayıyı okuyabilirsiniz.

Sonrasında ise çocuğunuzdan da sizi tekrarlamasını isteyin. Sayıları artırarak oyunu daha zor bir hale getirebilirsiniz. Akılda kalıcılığı yüksek bir yöntem diyebiliriz.

2. Yine kartlardan devam ediyoruz. Sayıların sırasını karıştırıp onun düzeltmesini isteyebilirsiniz.

2. Yine kartlardan devam ediyoruz. Sayıların sırasını karıştırıp onun düzeltmesini isteyebilirsiniz.

Kartları yan yana yanlış bir sırayla dizerek çocuğunuzun bu sırayı düzeltmesini isteyin.  Örneğin  1’den 5’e kadar olan sayıları “one, two, four, three, five” şeklinde dizebilirsiniz. Çocuğunuzun bu sırada bulunan “four” ve “three”nin yerlerini değiştirmesi gerekecektir. Hem pratik zekalarını kullanmaları gerekecek hem de İngilizce tekrar yapmış olacaklar.

3. Kartlarda sınır yok! Sayılarla zıplama oyunu çocuklar için çok eğlenceli olabilir.

3. Kartlarda sınır yok! Sayılarla zıplama oyunu çocuklar için çok eğlenceli olabilir.

1’den 20’ye kadar olan sayı kartlarını çocuğun zıplama mesafesine dizin. Herhangi bir sayıyı İngilizce olarak söyleyin ve çocuğunuza olabildiğince hızlı bir şekilde zıplayıp o sayıya dokunmasını söyleyin. Bu oyunda rolleri değişerek çocuğunuzun istediği sayıları söylemesini isteyebilirsiniz. Arada sırada yanlış cevaplar da vermeniz gerekecek. Bu detayı atlamamaya özen gösterin.

4. Bazı şeyleri saymasını sağlayabilirsiniz.

Çocukların sayması için en iyi şeyler, etraflarında olan şeylerdir. 'Orada kaç pencere var?' gibi sorulara yanıt olarak saydıkça etrafta koşmalarını ve nesnelere dokunmalarını isterseniz bu daha eğlenceli ve aktif olur. Bazı şeyleri (örneğin, zımbalar ve boya kalemleri kutuları) odanın etrafına gizleyerek bunu daha zor ve rekabetçi bir hale getirebilirsiniz. İngilizceyi çok seveceğine emin olabilirsiniz. Çünkü bu sayılar bu şekilde kafalarında somutlaşmış olacak.

5. Çizimlerle de sayıları öğrenmelerini sağlayabilirsiniz.

5. Çizimlerle de sayıları öğrenmelerini sağlayabilirsiniz.

Öncelikle bazı kartlara sayı bilgisi içeren resimler çizin (uyuyan üç tane ayı, ağaçta bulunan beş tane armut gibi). Sonra ise çocuğa bu çizimleri göstererek kendisinden uygun sayıyı söylemesini isteyin. İşte eğlenceli bir sayı öğrenme oyunu daha!

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6. El ve parmak sayma oyunu oynayabilirsiniz.

6. El ve parmak sayma oyunu oynayabilirsiniz.

İngilizce sayıları öğrenirken el ve parmakları kullanmak çocuklar için somut bir öğrenme deneyimi sağlar. Örneğin, her bir parmağı birer sayı olarak göstererek sayıları öğretebilirsiniz. Çocukken parmak sayma oyununu yapmayanımız yoktur malum. Bunun İngilizce versiyonunu da siz uyarlayabilirsiniz.

7. Çizgi filmler ve çocuk programları izletebilirsiniz.

Eğlenceli ve eğitici çizgi filmler veya çocuk programları İngilizce sayıları öğretmek için harika araçlar aslında. Bu programlar genellikle çocukların ilgisini çeker ve İngilizce sayıları öğrenmelerini teşvik eder.

8. Üstünde sayılar olan zarlardan bir oyun çıkartabilirsiniz.

8. Üstünde sayılar olan zarlardan bir oyun çıkartabilirsiniz.

Sayıyı yüksek sesle söylemek yerine, tutarak, yazarak veya göstererek oynatabilmesi daha etkili olacaktır. Üzerinde sayılar yazılı olan bir zar atıp her yeni sayı geldiğinde tekrar etmesini istemelisiniz.

9. Şarkılar ve tekerlemeler söyletebilirsiniz.

Çocuklar şarkı ve tekerlemeleri sever ve hızlıca ezberlerler. İngilizce sayılarla ilgili basit şarkılar ve tekerlemeler öğreterek öğrenmelerini hızlandırabilirsiniz. Bir düşünün, bizim bile hala kulaklarımızda çocukken ezberlediğimiz tekerlemeler var.

10. Boya yaptırarak da sayıları öğretebilirsiniz.

Bunu biraz mandala boyamak gibi düşünün. Boş bir şablona sayılar yazın. Ve bu sayıları renklerle ilişkilendirin. Sayılara göre o boş bölgeyi boyamalarını isteyin. Her açıdan çocuklar için verimli bir aktivite olacak.

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