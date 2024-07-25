Cinsel İşlev Bozukluklarında Homeopatik Tedaviler

Homeopati, birkaç temel prensip üzerine kuruludur:

1- Benzerlik Kanunu (Similia Similibus Curentur): Homeopatinin en temel prensibi, bir hastalığın, sağlıklı bir kişide hastalığın semptomlarına benzer semptomlar üreten bir madde ile tedavi edilebileceğidir.

2- Minimal Doz: Homeopatik ilaçlar, aktif bileşenin çok düşük hatta moleküler seviyede bile bulunmayabileceği kadar seyreltilir. Bu seyreltme işlemi “potentizasyon” olarak adlandırılır. Potentizasyon, maddenin tedavi edici gücünü artırdığına inanılan bir işlemdir.

3- Bireyselleştirilmiş Tedavi: Homeopati, her bireyin benzersiz olduğu ve tedavinin kişiye özel olması gerektiği ilkesine dayanır. Homeopatlar, hastanın “yedi beden sistemini” yani fiziksel, ruhsal, eterik, ilişkisel, sosyal, duygusal ve zihinsel durumunu değerlendirir ve buna göre tedavi planı oluşturur.

Homeopatik ilaçlar ve hazırlanışları

Homeopatik ilaçlar, bitkiler, mineraller, hayvansal maddeler ve bazen de kimyasal bileşiklerden elde edilir. Bu maddeler, belirli bir seyreltilme ve çalkalama (sarsma) süreci olan potentizasyon işlemi ile hazırlanır. Potentizasyon, ilacın tedavi edici gücünü artırdığına ve yan etkilerini azalttığına inanılan bir işlemdir.

Başlangıçta aktif bileşen, su veya alkol gibi bir çözücüde çözülür. Bu çözeltiden alınan bir kısım, yeniden çözücüyle seyreltildikten sonra çalkalanır. Bu işlem defalarca tekrarlanır, buna “seyreltme” denir. Her seyreltme adımında, çözelti şiddetle çalkalanır. Bu işlem, ilacın enerjisel özelliklerini artırdığına inanılır, buna “çalkalama (sarsma)” denir. İlaçların “potentizasyon seviyeleri” genellikle “C” (centesimal) veya “X” (desimal) ölçekleriyle belirtilir. Örneğin, 6C veya 30X gibi.