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MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 00:49

7 Eylül akşamı MasterChef Türkiye'de haftanın 7. ve son eleme adayı belli oldu. Detaylar içerikte!

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MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 7 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan programda yarışmacılar haftanın 7. ve son eleme potasına gireni olmamak için kıyasıya yarıştı.

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 7 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan programda yarışmacılar haftanın 7. ve son eleme potasına gireni olmamak için kıyasıya yarıştı.

Tüm hafta boyunca yapılan yarışmalarda Nigar, Beril, Alper, Muratcan, Eda ve Zeynep eleme potasına girmişti.

Tüm hafta boyunca yapılan yarışmalarda Nigar, Beril, Alper, Muratcan, Eda ve Zeynep eleme potasına girmişti.

Bu akşamki yarışmanın ilk etabında şefler yarışmacılardan tuzda balık yapmalarını istedi. Tuzda balık yemeğini en iyi yapan yarışmacı Emre oldu.

Bu akşamki yarışmanın ilk etabında şefler yarışmacılardan tuzda balık yapmalarını istedi. Tuzda balık yemeğini en iyi yapan yarışmacı Emre oldu.

Mehmet, Somer ve Danilo Şef ilk etabın ardından ikinci etaptaki yaratıcılık oyununda adaçayı ürününü verdi.

Mehmet, Somer ve Danilo Şef ilk etabın ardından ikinci etaptaki yaratıcılık oyununda adaçayı ürününü verdi.

Adaçayıyla en yaratıcı tabağı çıkaran isimler Beyza, Zübeyde, Onur, Şirin ve Hakan oldu. Gecenin sonunda haftanın 7. ve son eleme adayı ise Akın oldu.

Adaçayıyla en yaratıcı tabağı çıkaran isimler Beyza, Zübeyde, Onur, Şirin ve Hakan oldu. Gecenin sonunda haftanın 7. ve son eleme adayı ise Akın oldu.

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