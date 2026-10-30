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Alman Otomobil Devinden Türkiye'de Fabrika Hamlesi: İlk İmza Atıldı

Alman Otomobil Devinden Türkiye'de Fabrika Hamlesi: İlk İmza Atıldı

Volkswagen otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 10:24
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Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grubu şirketleriyle Türkiye'de Volkswagen marka binek otomobil üretimini değerlendirmek amacıyla niyet mektubu imzaladığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle duyurulan bu adım, Alman otomotiv devinin 2020'de rafa kaldırdığı Türkiye fabrikası planını yeniden gündeme taşıdı.

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Doğuş Otomotiv, Volkswagen binek araçlarının Türkiye'de üretilmesi için ilk resmi adımı KAP'a bildirdi.

Volkswagen fabrikası

Borsa İstanbul'da DOAS koduyla işlem gören Doğuş Otomotiv'in 30 Ekim tarihli açıklamasına göre taraflar, Volkswagen markalı binek araçların Türkiye'de üretilmesi ihtimalini birlikte masaya yatıracak. Şirket, iş birliğinin hayata geçmesi halinde yeni teknolojilerle uyumlu, katma değeri yüksek ürünlerin Türkiye pazarına sunulabileceğini ve ülke otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanabileceğini vurguladı.

Volkswagen Türkiye'de fabrika mı kuracak?

Ancak niyet mektubu, bağlayıcı bir yatırım kararı anlamına gelmiyor. KAP bildiriminde üretimin ne zaman başlayabileceğine, hangi modellerin banttan çıkacağına ya da yatırımın kapsamına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Olası üretimin hangi şehirde yapılacağı da şimdilik belirsiz.

Volkswagen, Audi ve Porsche başta olmak üzere grup markalarının Türkiye distribütörlüğünü uzun yıllardır yürüten Doğuş Otomotiv, son dönemde Volkswagen ile Irak, Azerbaycan ve Suriye pazarlarına yönelik niyet mektuplarına da imza atmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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