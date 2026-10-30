Alman Otomobil Devinden Türkiye'de Fabrika Hamlesi: İlk İmza Atıldı

Borsa İstanbul'da DOAS koduyla işlem gören Doğuş Otomotiv'in 30 Ekim tarihli açıklamasına göre taraflar, Volkswagen markalı binek araçların Türkiye'de üretilmesi ihtimalini birlikte masaya yatıracak. Şirket, iş birliğinin hayata geçmesi halinde yeni teknolojilerle uyumlu, katma değeri yüksek ürünlerin Türkiye pazarına sunulabileceğini ve ülke otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanabileceğini vurguladı.

Volkswagen Türkiye'de fabrika mı kuracak?

Ancak niyet mektubu, bağlayıcı bir yatırım kararı anlamına gelmiyor. KAP bildiriminde üretimin ne zaman başlayabileceğine, hangi modellerin banttan çıkacağına ya da yatırımın kapsamına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Olası üretimin hangi şehirde yapılacağı da şimdilik belirsiz.

Volkswagen, Audi ve Porsche başta olmak üzere grup markalarının Türkiye distribütörlüğünü uzun yıllardır yürüten Doğuş Otomotiv, son dönemde Volkswagen ile Irak, Azerbaycan ve Suriye pazarlarına yönelik niyet mektuplarına da imza atmıştı.