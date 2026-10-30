Alman Otomobil Devinden Türkiye'de Fabrika Hamlesi: İlk İmza Atıldı
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Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grubu şirketleriyle Türkiye'de Volkswagen marka binek otomobil üretimini değerlendirmek amacıyla niyet mektubu imzaladığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle duyurulan bu adım, Alman otomotiv devinin 2020'de rafa kaldırdığı Türkiye fabrikası planını yeniden gündeme taşıdı.
Doğuş Otomotiv, Volkswagen binek araçlarının Türkiye'de üretilmesi için ilk resmi adımı KAP'a bildirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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