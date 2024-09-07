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MasterChef'te Yarışmacıların Soruları Mehmet Şef'i İsyan Ettirdi!

MasterChef'te Yarışmacıların Soruları Mehmet Şef'i İsyan Ettirdi!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 16:28 Son Güncelleme: 07.09.2024 - 16:32

MasterChef Türkiye'de her bölüm bambaşka bir olay vuku bulurken, yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef'in tavrı dikkatlerden kaçmadı. Tuzda balık yapan yarışmacıların bitmek bilmeyen soruları Mehmet Şef'i çileden çıkarırken, sempatik jüri sonunda isyan etti.

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MasterChef Türkiye'de her bölüm yarışmacı kavgaları nedeniyle kaos had safhaya ulaşırken bazı zamanlar bu kaosa jüri de dahil oluyor.

MasterChef Türkiye'de her bölüm yarışmacı kavgaları nedeniyle kaos had safhaya ulaşırken bazı zamanlar bu kaosa jüri de dahil oluyor.

MasterChef'in yeni bölümünde Tuzda Balık yapan yarışmacılar Mehmet Şef'e arka arkaya sordukları sorularla jüriyi yıpratırken, kaosun odak noktası Mehmet Şef haline geldi.

MasterChef'in yeni bölümünde Tuzda Balık yapan yarışmacılar Mehmet Şef'e arka arkaya sordukları sorularla jüriyi yıpratırken, kaosun odak noktası Mehmet Şef haline geldi.

Sorulardan bıkan Mehmet Şef, "Allah benim belamı versin." sözleriyle isyan ederken o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sorulardan bıkan Mehmet Şef, "Allah benim belamı versin." sözleriyle isyan ederken o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte Mehmet Şef'in isyan ettiği o anlar:

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