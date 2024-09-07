MasterChef'te Yarışmacıların Soruları Mehmet Şef'i İsyan Ettirdi!

MasterChef Türkiye'de her bölüm bambaşka bir olay vuku bulurken, yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef'in tavrı dikkatlerden kaçmadı. Tuzda balık yapan yarışmacıların bitmek bilmeyen soruları Mehmet Şef'i çileden çıkarırken, sempatik jüri sonunda isyan etti.