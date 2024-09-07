Başvurular Başladı! Survivor 2025 Hakkında Tüm Detaylar
Başvurular Başladı! Survivor 2025 Hakkında Tüm Detaylar
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Son Survivor, All Star konseptiyle ekrana gelirken şampiyon olan isim Ogeday Girişken oldu.
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Survivor 2025 için geri sayımın başladığı şu günlerde TV8, yeni Survivor için başvuruların açıldığını duyururken, yeni konseptin ne olduğu da merak konusu oldu.
Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Survivor 2025, Gönüllüler ve All Star olarak yayınlanmaya hazırlanırken takımlar Kırmızı ve Mavi olacak.
Survivor 2025'te All Star kadrosunda yer alacağı kesinleşen isimler arasında iki şampiyon olan İsmail Balaban ve Adem Kılıçcı yer alırken, diğer isimler şu şekilde açıklandı.
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