Camdan Düşmüştü! Kızılcık Şerbeti'nin Psikopat Gelini Görkem'in Akıbeti Belli Oldu
Camdan Düşmüştü! Kızılcık Şerbeti'nin Psikopat Gelini Görkem'in Akıbeti Belli Oldu
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde camdan düşen Görkem'in yeni sezonda akıbeti merak edilirken, beklenen cevap kamera arkasından geldi.
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Show TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti 3. sezon için sete çıktı.
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3. sezonu 13 Eylül günü yayınlanacak olan Şerbomuz ilk fragmanını da yayınlarken, sezon finalinin en sansasyonel olayı olan Görkem'in camdan düşmesi ardındaki sır hala en büyük merakımız olmaya devam ediyor.
Fragmanda hastaneye kaldırıldığını gördüğümüz Görkem hakkında Fatih "Kendi kendine atladı" derken setten gelen bir kamera arkası görüntüsü Görkem'in akıbetini ortaya çıkardı.
Görkem için ölecek mi yoksa sakat mı kalacak söylentileri kol gezerken, kamera arkasından Görkem'in Ünal ailesi evinde sapasağlam oturduğunu görüyoruz.
Acaba Görkem neler dedi de kabak Ömer'in başına patladı. Vallahi merak ettik!
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